Wahrenholz

Mit einem zusätzlichen Angebot wollen Landkreis Gifhorn, VLG und der Regionalverband Großraum Braunschweig die Mobilität im ländlichen Raum verbessern. Am 2. September starten deshalb in der kompletten Samtgemeinde Wesendorf und in Teilen der Samtgemeinde Hankensbüttel die sogenannten Flexbusse.

Bei den Flexbussen handelt es sich um vier Kleinbusse, die das Angebot des Personennahverkehrs ergänzen. Diese können bei Bedarf bis spätestens eine Stunde vor Fahrtantritt angefordert werden. Dafür werden 37 zusätzliche Bushaltestellen, auch in Wohnstraßen, eingerichtet. „Ziel ist es, dass die Menschen maximal 300 Meter bis zu einer Bushaltestelle gehen müssen“, erläuterte Verbandsvorsitzender Detlef Tanke am Mittwoch bei einem Ortstermin am Bahnhof Wahrenholz. Zunächst können die Busse per Telefon angefordert werden, spätestens ab Dezember soll eine App verfügbar sein. „Damit wird ein Verkehrsangebot geschaffen, das mit dem Individualverkehr mithalten kann“, sagte VLG-Geschäftsführer Stephan Heidenreich.

Für jeden Ort ist eine stündliche Anbindung möglich

„Jeder der angebundenen Orte soll durch die Kleinbusse mindestens einmal stündlich erreicht werden können“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel. Damit das möglich ist, werden Busse und Fahrer in der Samtgemeinde Wesendorf stationiert, nur so können sie schnell genug an der gewünschten Haltestelle sein. Die Busse werden in der Woche und auch am Wochenende fahren und zunächst von der VLG zur Verfügung gestellt. Später wird der Regionalverband eigene Busse für das Projekt einsetzen. Die Tarife entsprechen übrigens denen für den regulären Busverkehr. Ziel ist es, auch Taxiunternehmen und den Bürgerbus in das System einzubinden.

Auf diesen Strecken fahren die Flexbusse Eingebunden in das Projekt sind alle nordwestlich der Achse Wesendorf-Wahrenholz liegenden Orte innerhalb der Samtgemeinde Wesendorf sowie Verbindungen nach Hankensbüttel und Steinhorst. Die flexo-Verkehre werden sich in das bestehende Buslinienangebot integrieren: Linie 123 Groß Oesingen-Hankensbüttel; Linie 124 Steinhorst-Hankensbüttel; Linie 133 Groß Oesingen-Wesendorf; Linie 135 Wesendorf-Hankensbüttel; Linie 137 Wesendorf-Wittingen. Diese Buslinien werden von Montag bis Freitag in der Zeit von 5.30 bis 19 Uhr unter Berücksichtigung von Unterrichtszeiten weitestgehend auf einen Stundentakt ausgeweitet und zusätzlich durch die Flexbusse ergänzt. So sind beispielsweise auch Fahrten zwischen Wesendorf und Wahrenholz (Zuganschlüsse) oder für kleinere Orte möglich. Alle Fahrten sind so angelegt, dass die Bahnanschlüsse zur RB47 Uelzen-Gifhorn-Braunschweig am Bahnhof in Wahrenholz gewährleistet werden.

Landrat Dr. Andreas Ebel freute sich über den Start des „innovativen Projektes“, das pünktlich zum Start des neuen Schuljahres eine neue Mobilitätsform in den ländlichen Bereich bringe. Der Landkreis Gifhorn sei einer der ersten mit einem solchen Projekt. Bislang gebe es diese nur in Großstädten. Im Gebiet des Regionalverbands Großraum Braunschweig ist der Landkreis übrigens der erste, in dem das so genannte Flexo-Projekt startet. Insgesamt werden es acht Gebiete mit 32 Kleinbussen und 245 zusätzlichen Haltestellen.

Der Bahnhof Wahrenholz spielt eine wichtige Rolle

Dem Wahrenholzer Bahnhof kommt im Flexo-Projekt eine zentrale Rolle zu. Er wird zum Verknüpfungspunkt zwischen Bahn, regulären Bussen und Flexbussen. Darüber freute sich der stellvertretende Wahrenholzer Bürgermeister Ernst Pape. Es handele sich um ein „gutes System, weil alles ineinander greift“. Ein weiterer Verknüpfungspunkt zwischen regulären Bussen und Flexbussen soll in Wesendorf entstehen.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig kümmert sich um die Anschaffung der Kleinbusse und der Dispositionssoftware sowie um die Förderanträge für das Projekt, zudem um das Marketing und die Beschaffung der Halteort-Schilder. Die VLG stellt gemeinsam mit der Bischof-Brauner GbR (BBG) das Personal für die Fahrzeuge und übernimmt die Fahrplanung. Außerdem kümmert sie sich um den Einsatz, die Wartung sowie die Technik der Kleinbusse und führt die Abrechnung mit dem Regionalverband durch.

Von Christian Albroscheit