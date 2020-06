Flettmar

Wenn Hans-Joachim Kremeike Farben und Pinsel aus der Werkstatt holt, steht meist eine künftige Schützenscheibe auf der Staffel. Meist, aber eben nicht immer. Denn der gelernte Maler- und Lackierermeister schafft auch andere Werke – und das bereits seit der Schulzeit.

Derzeit Langeweile, weil die Schützenfeste landauf, landab ausfallen? Mitnichten. Kremeike lacht: „Ich habe im Herbst damit begonnen, die Scheiben für diesen Sommer zu bemalen. dann kam Corona. Und jetzt muss ich sie eben alle ändern.“ Soll heißen, die Daten auf den Scheiben sind zu ändern. „Da wird aus 2020 jetzt 2021.“ Aktuell habe er deswegen 17 Königsscheiben noch einmal anfassen müssen. Gemalt wird unter anderem für die Schützen in Gifhorn, Neubokel und Flettmar. Aber auch für andere Vereine. „Früher waren das bis zu 30 Scheiben im Jahr. Heute sind es ein paar weniger“, sagt er. Bis nach Leipzig seien seine Scheiben zu finden.

Scheibe von 1892 restauriert

Seit Ende der 1960er Jahre malt er Königsscheiben. Viele seiner Motive hängen in den Dörfern im Landkreis Gifhorn. Und werden dort auch noch Jahre hängen, denn Wind und Wetter können ihnen nichts anhaben. „Früher gab es ja Holzscheiben, die waren nach zehn oder 15 Jahren durch das Wetter hin“, erklärt er. So wie die Scheiben von 1912 aus Kästorf, auf der kaum noch etwas zu erkennen war und die Kremeike restauriert hat – so wie eine Scheibe von 1892 aus Flettmar, die bisher älteste, der er wieder zu neuem Glanz verholfen hat. Zurück zur Langlebigkeit seiner Arbeiten: Kremeike malt nicht auf Holz, sondern auf Aluplatten, die er auf den Holzscheiben befestigt. Die Motive werden mit Autolack überzogen. „Das hält ewig.“ So wie seine eigene Königsscheibe von 1993 – da holte er in seinem Heimatort Flettmar selbst den Titel und malte seine Scheibe natürlich auch selbst. Sie hängt an der Wetterseite des Hauses – das Alter ist ihr nicht anzusehen.

Bemalt werden die Scheiben mit Öl. Die Farben mischt Kremeike, bis sie „lebendig, real“ sind. Er mag keine bunten, industriell gefertigten Einheitsscheiben. „Die sind kitschig.“ Bei ihm sieht auch der zehnte Hirsch noch anders aus als die vorherigen, der Fuchs ist nicht einfarbig rot, sondern hat Schattierungen im Fell – wie in der Natur. Und Farben im Motiv und am Rand sind aufeinander abgestimmt. Die Daten und Schriftzüge schreibt Kremeike in gotischen Buchstaben. „Was drauf kommt, bestimmen die Schützen. Ich male alles. Wenn ich einmal dabei bin, macht das echt Spaß, dann ziehe ich das durch.“

Erinnerung an die Schulzeit: Die von ihm gemalte Karte von 1959 hat Hans-Joachim Kremeike noch. Quelle: Thorsten Behrens

Schützenscheiben sind aber nur ein kleiner Teil seiner künstlerischen Tätigkeit. Kremeike, Jahrgang 1945, malt seit seiner Schulzeit. „Als ich zwölf Jahre alt war, hat mich mein Lehrer sonntags zu Kaffee und Kuchen eingeladen, damit ich die Karten von unseren Schulausflügen male.“ Die von 1959 – es ging ins Taubertal – hat er sogar noch. „Ich hebe alles auf“, sagt er. So wie auch die Bilder alter Stars, die er gemalt hat – James Dean, Elvis Presley, Marylin Monroe stehen einträchtig nebeneinander. Daneben finden sich Arbeiten mit Pappmache. Und Portraits, wie das von Kanzlerin Angela Merkel. Das hat er zu ihrem 60. Geburtstag 2014 gemalt, einem Aufruf in der Bild-Zeitung folgend. Die Farben: schwarz, rot, gold. Die Deutschlandfarben eben. Gezeigt wurde das Bild bisher nicht. „Ich mache keine Ausstellungen“, sagt der Künstler – und stellt Merkel zurück zu Monroe, Presley und Dean.

