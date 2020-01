Flashmob auf dem Marktplatz: Landwirte lehnen Milliardengeschenk ab

Gifhorn

Wer lehnt ein eine Milliarde Euro teures Geschenk der Bundespolitik ab? Die Landwirte im Kreis Gifhorn tun das, so wie ihre Kollegen in ganz Deutschland auch. Das gaben sie lautstark in der Gifhorner Innenstadt zu verstehen, wo sie sich zu einem Flashmob trafen, um Vertretern der Politik „die Milchmädchenrechnung“ zu quittieren.

Rund 30 Trecker machten sich am Nachmittag hupend und von der Polizei begleitet auf den Weg vom Treffpunkt Mühlenmuseum in die nördliche Innenstadt. Der Konvoi reichte, um Torstraße und Cardenap voll zu stellen. Auf dem Marktplatz überreichte Florian Dralle von der Initiative Land schafft Verbindung eine Erklärung an Frederick Meyer, Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Ingrid Pahlmann.

Zur Galerie Mit rund 30 Treckern demonstrierten Landwirte aus dem Kreis Gifhorn gegen einen Beschluss des Koalitionsausschusses. Sie wollen keine Milliarde Euro, sondern Verordnungen, mit denen sie leben können.

Die hatte zuvor in einer Presseerklärung die vom Koalitionsausschuss am Mittwochabend beschlossene finanzielle Unterstützung der Landwirte erläutert. In den kommenden vier Jahren sollen demnach jeweils 250 Millionen Euro an die Landwirte fließen. „Das Geld ist für Agrarumweltmaßnahmen und für betriebliche Investition vorgesehen.“

„Das ist eine Milchmädchenrechnung“

„Das sind für mich 15 Euro pro Jahr und Hektar“, winkt Dralle ab. „Eine Milchmädchenrechnung.“ Wenig später wird er auch den SPD-Mitarbeitern Lukas Ratschko und Mareike Islar als Nachricht für die Abgeordneten Hubertus Heil ( Bundestag), Tobias Heilmann und Philipp Raulfs (Landtag) mitgeben: „Wir wollen nicht mehr Steuergelder, sondern Verordnungen, mit denen wir leben können.“ Den Grünen, deren Büro geschlossen war, steckten sie Infomaterial für Landtagsabgeordnete Imke Byl in den Briefkasten.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister