Fitnessstudios dürfen starten: Rätselraten über die Regeln

Landkreis Gifhorn

Das Datum steht, nur die genauen Verordnungen sind am Freitag noch nicht klar: Die Fitnessstudios im Landkreis Gifhorn dürfen nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen. In die Freude darüber mischte sich am Freitag jedoch noch viel Unsicherheit. Werner Schuster, Betreiber der beiden Studios Agil in Ahnsen und Gifhorn, zog deshalb die Reißleine und entschied wegen der noch nicht bekannten Regeln: „Wir werden erst am Mittwoch wieder öffnen.“ Er fürchtet, dass die Verordnung dazu führen kann, dass er noch aufwändigere Maßnahmen umsetzen muss. „Wie soll ich das am Wochenende schaffen können?“ Er hat sich vorab bereits einige Informationen aus Hannover besorgt, will aber auf Nummer sicher gehen. In einigen Bereichen möchte er sogar mehr machen als das Land vorgibt. „In Gifhorn werden wir drei Meter Abstand zwischen den Geräten schaffen.“

Keine Umkleiden und Duschen

Worauf sich Kunden einstellen müssen: Umkleiden und Duschen sind gesperrt. Wer also Sport machen möchte, kommt in Sportkleidung und geht später durchgeschwitzt nach Hause. Wird es feste Zeitkorridore geben? „Nein, da setze ich auf erste Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen. Es werden weniger kommen, das entzerrt sich auch so zeitlich“, sagt Schuster. Insofern sei es gut gewesen, dass Niedersachsen nun erst loslege, so könne man auf die Erfahrungen anderer Bundesländer zurückgreifen.

Mit den am Freitag noch bestehenden Unwägbarkeiten kämpft auch Nicole Forderung, Inhaberin vom Frauenfitnessstudio Ladiesexpress in Gifhorn. So ist inzwischen durchgesickert, in den Studios müssten zwei Meter Abstand gelten, viele waren jedoch von 1,50 Meter ausgegangen. So auch Nicole Forderung: „Nun müssen wir alle gerade erst fertig gewordenen Schilder komplett neu machen lassen.“ Das ganze Regelwirrwarr sei eine „Katastrophe“. Aber weil die Mitglieder in der Zeit so eine „tolle Solidarität gezeigt“ hätten, will sie mit ihrem Mitarbeiter-Team darum kämpfen, am Montag auch wirklich zu öffnen. Dass es keine Getränke im Ausschank gibt, im Eingangsbereich Maske zu tragen ist, die Sauna gesperrt sein muss sowie Kurse wie die Selbstverteidigung für Kinder erst einmal nicht stattfinden können und vieles mehr – „das ist schon alles ganz schön krass“.

Telefondienst am Sonntag

Auch Rolf Wilke von Asia steht in den Startlöchern, verfolgt aber auch ständig, wann das Land endlich die genaue Verordnung für Fitnessstudios bekannt gibt. Aktuell gehe er davon aus, dass es am Montag losgehen kann. Ein umfangreiches Hygienekonzept sei erarbeitet. Am Sonntag will er einen Telefondienst anbieten, damit sich Mitglieder „exakt über den aktuellen Stand informieren können“. Angebote wie die Rückenschule sollten schnell wieder erlaubt sein, weiß der gelernte Physiotherapeut. „Es gibt viele, die über Rückenprobleme klagen nach ihrer Zeit im Home Office.“ Auch im Injoy regiert nun der Zollstock, um alles herzurichten für den Wiederbeginn. Seit Mitte März liegt alles brach. „Die Freude ist ganz groß, dass es wieder losgeht“, sagt Mitarbeiter Felix Reinecke.

Von Andrea Posselt