Firmen aus dem Landkreis Gifhorn bieten inzwischen virtuelle Betriebspraxistage an

Landkreis Gifhorn

Wie geht es nach der Schule weiter? Welcher Beruf ist der richtige für mich? Auch in der aktuellen Situation ist es für Schüler aus der Region wichtig, sich frühzeitig mit den eigenen Fähigkeiten und beruflichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Vor Corona geschah dies unter anderem bei Betriebspraxistagen, bei denen die Schüler den Arbeitsalltag im Büro, in einer Pflegeeinrichtung, beim Optiker, im Klinikum oder in der Werkstatt kennenlernten. In Corona-Zeiten geht das nicht. Deshalb sind jetzt die ersten virtuellen Betriebspraxistage mit Schülern aus Gifhorn, Wolfsburg und der Region erfolgt.

Wie gelingt der Einblick ins Berufsleben in Coronazeiten? Wie entstehen wertvolle persönliche Kontakte zwischen Unternehmen und Schülern, wenn Kontaktmöglichkeiten beschränkt werden? Der erste Versuch ist geglückt: Die Allianz für die Region hat bereits gemeinsam mit den Arbeitsagenturen Braunschweig-Goslar und Helmstedt und den Schulträgern mit dem Verlag Madsack Medien Ostniedersachsen, in dem auch die Aller-Zeitung erscheint, eine digitale Berufsorientierungsmesse angeboten.

„Die Schulen hatten bereits Erfahrungen mit digitalen Formaten beim Homeschooling gesammelt“

Bernd Manthey von der Allianz für die Region: „Die Schulen hatten bereits Erfahrungen mit digitalen Formaten beim Homeschooling gesammelt. Wie aber virtuelle Veranstaltungen mit mehreren externen Referenten, Präsentationen, Videos, Umfragen, Chats oder einem Quizz ablaufen könnten, war für alle Neuland.“

Bis zu vier Tage lang wurden insgesamt knapp 1000 Schüler auf eine virtuelle Entdeckungsreise geschickt: Bei einem Vorbereitungstag erhielten die Jugendlichen Informationen zum Ablauf, zur digitalen Interaktion mit den Ausbildungsbetrieben und zur Berufsorientierung. Per Videokonferenzen lernten sie anschließend verschiedene Betriebe der Region kennen. „Digital ins Berufsleben zu schnuppern, ist in der aktuellen Zeit eine gute Alternative, um sich intensiv mit der eigenen Berufswahl auseinander zu setzen. Denn diese Entscheidung steht bei den Jugendlichen trotzdem an“, sagt Ulf Steinmann, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Helmstedt.

Im Chat und bei Folgeterminen wurden viele Fragen beantwortet

Positive Resonanz kam auch von den Unternehmen: „Da sich die Jugendlichen intensiv auf die Betriebspraxistage vorbereitet hatten, konnten wir im Chat oder bei Folgeterminen auch schon viele Fragen beantworten. So haben wir als Arbeitgeber motivierte und redende Bewerber im Gespräch“, sagt Katja Rothe vom ambulanten Pflegedienst Bettina Harms. Darüber hinaus wurden Hospitationsmöglichkeiten, Praktika und Ferienjobs bei einigen Unternehmen angeboten.

Neben den Betriebspraxistagen stehen je nach Schule und Landkreis noch weitere Module auf dem Programm, unter anderem Beratungsgespräche durch die Agentur für Arbeit, der Besuch einer Ausbildungsplatzbörse, ein Berufseignungstest oder ein externes Bewerbungstraining.

Diese Unternehmen und Schulen aus dem Landkreis Gifhorn sind dabei:

Aus dem Landkreis Gifhorn sind bei den digitalen Betriebspraxistagen dabei: Bettina Harms GmbH Pflege, Dachstiftung Diakonie, Bertrandt Ingenieurbüro, Oskar Kämmer Schule, DRK Kita Rosengarten, Garten- und Landschaftsbau Delle & Heinemann, H. Butting, Fritz-Reuter-Realschule.

Von der AZ-Redaktion