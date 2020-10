Gifhorn

Fünf Millionen Euro: So viel bewilligte der Kreisrat im Juni als Soforthilfe für die Städte und Gemeinden im Landkreis Gifhorn, um die Corona-bedingten Ausfälle von Kindergarten- und Krippengebühren bei erhöhten Kosten dafür auszugleichen. Schon im Sommer war der Politik ein Anliegen, dass Landrat Dr. Andreas Ebel im Herbst weitere Gespräche mit Vertretern der Gebietseinheiten führt, weil ebenfalls wegen Corona massive Einbrüche der Steuereinnahmen zu erwarten waren. Und so ging es jetzt auch um die Kreisumlage der Jahre 2021 bis 2024.

Eine Entlastung der Gemeindehaushalte um rund 23 Millionen Euro ist das Ziel

Nach gemeinsamen Besprechungen mit den Hauptverwaltungsbeamten der Städte, Samtgemeinden und der Gemeinde Sassenburg schlägt die Kreisverwaltung der Politik jetzt eine bis dato beispiellose Senkung der Kreisumlage mit einer Entlastung der Gemeindehaushalte um rund 23 Millionen Euro in den genannten vier Jahren vor. Ebel betont: „Damit übernimmt der Landkreis die Verantwortung für seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die unter erheblichen Einnahmeausfällen aufgrund der Corona-Pandemie leiden. Ich bin überzeugt, dass – wenn der Kreistag das vorgesehene Corona-Entlastungspaket von insgesamt fast 30 Millionen Euro beschließt – dies in den nächsten Jahren eine spürbare und notwendige Entlastung für unsere Städte und Gemeinden bringen wird.“ Die Deckung des dadurch in der Finanzplanung des Landkreises entstehenden Defizits soll durch eine erhebliche Aufzehrung der Überschussrücklage aus den Vorjahren und einer zusätzlichen Kreditaufnahme erfolgen.

Der Kreistag entscheidet Ende Oktober über das Hilfs- und Entlastungspaket

Der Landrat wird dem Kreistag am Mittwoch, 28. Oktober, dieses Hilfs- und Entlastungspaket mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 vorlegen. Der Kreistag wird über den Vorschlag dann nach den Haushaltsberatungen im Dezember 2020 abschließend entscheiden.

