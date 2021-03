Gifhorn

Das Land zahlt nicht mehr, jetzt springt der Landkreis ein: Aus dem Schloss Gifhorn fließen zahlreiche Zuschüsse für Integrationsprojekte, die im Kreisgebiet laufen. Der Kreisausschuss gab jetzt sein Okay dafür. Landrat Dr. Andreas Ebel und Jutta Leinemann von der Stabsstelle Integration erläuterten das. Warum das Land die Finanzierung gestoppt hat, vermochten sie allerdings nicht zu begründen.

Ehrenamtliche arbeiten in Kleiderkammern, Fahrradwerkstätten und helfen bei der Nachhilfe. Für dieses bürgerschaftliche Engagement in der Flüchtlingshilfe erstattet nun der Landkreis Aufwandsentschädigungen. Er stelle 21 000 Euro im Haushalt zur Verfügung. Das Angebot erreiche etwa 500 Menschen in Gruppenangeboten und 200 in der Einzelbetreuung, so Ebel und Leinemann. „Es ist eine wichtige Aufgabe“, sagt die Fachfrau aus der Stabsstelle Integration.

Integrationslotsinnen und -lotsen sind sowohl deutsche als auch zugewanderte Ehrenamtliche, die ihre eigenen Integrationserfahrungen an Neuzugewanderte weitergeben. Sie nutzen ihre muttersprachlichen und kulturellen Ressourcen, die auch anderen zugute kommen: Zunehmend fragen Hauptamtliche aus Behörden und Institutionen nach ihnen, da eine Überwindung von kulturellen und sprachlichen Barrieren ohne die Unterstützung von „Kulturdolmetschern“ nicht immer möglich ist.

Das bezahlt jetzt der Landkreis bei den Integrationslotsen

Der Landkreis übernimmt neben der Aufwandsentschädigung nun auch die Kosten der zukünftigen Qualifizierungsmaßnahmen und die regelmäßige fachliche Begleitung. Die Stabsstelle Integration hat die koordinierende Funktion und arbeitet mit den Kooperationspartnern Life Concepts und Caritas zusammen. 39 Lotsen sind aktiv, sie erreichen etwa 100 bis 150 Menschen. Für das Projekt sind in diesem Jahr 14 000 Euro im Haushalt.

So helfen Migranten anderen Migranten in Sachen Gesundheit

Das Projekt zur Gesundheitsprävention „MiMi-Projekt – Migranten für Migranten“, seit 2008 in Kooperation mit dem Ethno-Medizinischen Zentrum vorgenommen, läuft in der Stabsstelle Integration weiter. Ziel: Menschen anderer Herkunft in muttersprachlichen Veranstaltungen „kultursensibel“ über Themen der Gesundheitsförderung und -prävention sowie über das deutsche Gesundheitssystem aufzuklären. Dafür engagieren sich im Landkreis Gifhorn qualifizierte Migrantinnen und Migranten in 18 Sprachen. Das Projekt leiste damit einen wichtigen Beitrag, um auf soziale Ungleichheiten zu reagieren, die nachweislich durch Sprachbarrieren entstehen.

Der Landkreis Gifhorn übernimmt hier eine weitere Teilförderung in Höhe von 3 000 Euro. Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf 8 250 Euro. In 20 bis 25 Veranstaltungen gab es 250 bis 300 Interessierte.

Von Dirk Reitmeister