19-jähriger Gifhorner dreht seinen ersten Spielfilm

Gifhorn

Nach zwei Jahren harter Arbeit an seinem ersten Langfilm hat ein 19-jähriger Filmemacher aus Gifhorn einen ersten Erfolg: „Mein Schatten über mir“ von Victor Gütay ist beim Independence-Filmfestival „Snowdance“ in Landsberg am Lech am Start.

Mit einer Art digitalem Daumenkino fing alles an. „Ich war fünf oder sechs Jahre alt. Da begann ich, Clips zu drehen.“ Irgendwann, da war Victor Gütay acht Jahre, drehte er mit Freunden Mystery- und Action-Filmchen. „Wirklich ernst wurde es mit 14“, sagt Gütay. „Da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, was ich schreibe.“ Die Themen drehten sich um Vertrauen in sich selbst und andere, verpackt in Kriminalgeschichten.

"Mein Schatten über mir": Der 19-jährige Gifhorner Victor Gütay hat seinen ersten Langfilm gedreht - und präsentiert ihn bei einem Filmfestival. Quelle: Victor Gütay

Die Initialzündung kam 2016. Da war er Juror bei einem Braunschweiger Filmfestival. „Man bekommt eine ganz andere Perspektive aufs Kino, künstlerisch statt Spektaktel-orientiert.“ Gütay beginnt, sich immer mehr mit dem Thema zu befassen, zu schauen und Fachliteratur zu lesen. 2017 drehte er seinen letzten Kurzfilm. „Es ging ums Erwachsenwerden, sich damit abzufinden, dass sich Dinge verändern.“ Das passte durchaus zu seinem Fortschritt. Denn er startete sein Spielfilm-Projekt.

Die ersten Monate saß er am Drehbuch. Das war im Frühjahr/Frühsommer 2018 fertig. Im Juni begannen die Dreharbeiten. „Der ganze Film ist in und um Gifhorn entstanden.“ Im Trailer auf Youtube ist das durchaus zu erkennen – eine Szene spielt am Elbeseitenkanal. „Die Hauptdarstellerin war eine Schulkameradin.“

Kristin Braun verkörpert in 89 Minuten Laufzeit Lea, eine 17-Jährige, die mit ihrer Mutter – gespielt von Cinzia Rizzo, einer professionellen Darstellerin von einem Wolfsburger Theater – in einer Familien-Jugendherberge lebt. Auch in seinem Langfilm geht es ums Erwachsenwerden. Die Mutter versucht, ihre Tochter an sich zu binden, weil sie Angst hat, sie zu verlieren.

Das ist der Filmstab

„Der Dreh lief über ein Jahr, verteilt auf Wochenenden“, sagt Gütay. Der Filmstab ist denkbar klein: vier vor der Kamera – neben Braun und Rizzo noch Justus Rämisch und Dorothea Schrader –, zwei dahinter. Gütay ist Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann und Cutter, sein Freund Kevin Latzke der Co-Komponist der Filmmusik. Mitte Oktober war „Mein Schatten über mir“ im Kasten und fertig bearbeitet.

Filmemachen soll kein Hobby sein

Bei mehr als zehn Filmfestivals hat Gütay ihn eingereicht. Aus Landsberg kam die Zusage. „Es ist eines der größten deutschen Independence-Festivals. Das ist für mich ein entscheidender Teilerfolg.“ Gütay ist aufgeregt, wie sein Film wohl ankommen mag. Immerhin ist Filmemachen für ihn kein Hobby. Er studiert inzwischen an der Universität Hildesheim im ersten Semester Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis mit Schwerpunkt Medien und Literatur. Sein Ziel: eigene Ideen in Filme umwandeln – und auch davon leben können.

Der Tipp aus Babelsberg

Ein nächster Schritt ist für Gütay der Besuch einer Filmschule. Auch dabei könne er schon einen Teilerfolg verbuchen, berichtet er. In Potsdam-Babelsberg sei er zumindest schon eingeladen worden. „300 bewerben sich, 30 werden eingeladen, acht kommen rein.“ Beim Gespräch habe man ihm schon eine gute Qualität der Werke bescheinigt, allerdings sei er noch zu jung. Einen Tipp hat er aus Babelsberg mit nach Hause genommen: „Ich soll erst einmal ein bisschen was von der Welt sehen.“

Von Dirk Reitmeister