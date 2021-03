Gifhorn

Zu einem Feuer am Bahnhof Gifhorn-Stadt mussten am Freitagabend Feuerwehr und Polizei ausrücken. In der Damentoilette neben dem Hauptgebäude brannten mehrere Rollen Klopapier.

Die Alarmierung erfolgte gegen 22.35 Uhr. Menschen hielten sich in dem Gebäude nicht mehr auf. Unter Atemschutz ging ein Trupp zum Löschen vor. „Es war mehr ein Schmorbrand der Papierrollen mit großer Rauchentwicklung“, berichtet Einsatzleiter Frank Maiwald. Nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht. Im Einsatz waren rund 20 Feuerwehrleute aus Gifhorn und Neubokel, sowie ein Rettungswagen. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Bernd Behrens