Im Einsatz geht auf der Braunschweiger Straße wertvolle Zeit verloren

Gifhorn

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn bemängelte Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser vor den 129 Mitgliedern und etlichen Gästen die noch immer bestehenden Anfahrtsprobleme auf der Braunschweiger Straße. Kostbare Zeit gehe den Einsatzkräften bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus und von dort zum Einsatzort verloren. „Überstanden haben wir die Sperrung des Bahnübergangs am Calberlaher Damm. Wegen der Sperrung wurden enge Absprachen mit der Stadt getroffen. Ebenfalls Absprachen gibt es bei dem nun beginnenden Kreiselneubau am Katzenberg.“

Umbau überstanden

Schaffhauser erinnerte an die umfangreichen Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus. Material und Geräte mussten zum Teil außerhalb und an verschiedenen Orten gelagert werden. „Auch dieses haben wir nun überstanden.“ Der Feuerwehrbedarfsplan sei fertig und müsse nun noch in einem Konzept umgesetzt werden. Geplant ist eine zusätzliche Handyalarmierung. Die dazu gehörende App hat eine Rückmeldefunktion. So kann bei einer Alarmierung ermittelt werden, wie viele Einsatzkräfte ausrücken.

Den Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn gab der stellvertretenden Ortsbrandmeister Stefan Heinemann. Ein Höhepunkt waren die Veranstaltungen zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Zu 319 Einsätzen wurde die Wehr im Jahr 2019 gerufen: 152 Brandeinsätze, 93 Hilfeleistungen und 74 Brandsicherheitswachen. Die Brandserie im Papenteich forderte mehrfach nachbarschaftliche Löschhilfen. In der Stadt selbst war wieder alles dabei: Brandmeldeanlagen, Heimrauchmelder, mehrfach wurde Essen auf dem Herd vergessen. Bei den Hilfeleistungen gab es fünf Einsätze mit dem Stichwort „Verkehrsunfall, eingeklemmt“. Neunmal wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert. Siebenmal mussten Katzen vom Baum gerettet werden, ebenfalls siebenmal war Technische Hilfeleistung mit Gefahrgutstoffen erforderlich.

Die Retter von Morgen

Seit fünf Jahren gibt es in Gifhorn die Retter von Morgen bei der Kinderfeuerwehr, ihr gehören zurzeit zwölf Jungen und fünf Mädchen an. Die Jugendfeuerwehr bringt es auf 35 Mitglieder. Im vorigen Jahr traten dieser Einrichtung neun Jugendliche bei, berichtete Jugendfeuerwehrwart Felix Kahle. Er erinnerte an das eigene Osterzeltlager und die Teilnahme am großen Stadtjugendfeuerwehr-Zeltlager am Tankumsee inklusive der Wettbewerbe. Dem Musikzug gehören 30 Musiker an, darunter elf Frauen. Zur Altersabteilung gehören 29 Mitglieder mit einem Gesamtalter von 2106 Jahren, wie Gruppenführer Wolfgang Scharfenberg berichtete.

Bürgermeister Matthias Nerlich bedankte sich bei der Feuerwehr und betonte, dass trotz Umbaues des Feuerwehrhauses und der Jubiläumsfeier alle Einsätze hervorragend bewältigt wurden. Kreisbrandmeister Thomas Krok berichtete über Einsätze und Ausbildung auf Kreisebene und äußerte sich besonders erfreut über mittlerweile 43 Kinderfeuerwehren im Landkreis.

Die Personalien Wahlen: Gerätewart bleibt Alexander Olech, Schriftführerin Karina Kehn. Als 2. Kassenprüfer wählte die Versammlung den ehemaligen Ortsbrandmeister Uwe Michel. Ehrungen: Aktive Mitgliedschaft: 50 Jahre Lothar Bunk, Ralf Müller, Karsten Schrader (Ehrennadel). 25 Jahre: Christian Kostka, Benjamin Hupfeld. Mitgliedschaft: 60 Jahre: Adolf Reinebeck. 50 Jahre: Ullrich Sixel, Werner Ziebart, Fritz Hempel, die Volksbank. 40 Jahre: Holger Staats. 25 Jahre: Wolfgang Schnöckel. Beförderungen und Verpflichtungen: Als Quereinsteiger ein Jahr Probedienst machen Lina Kahle, Anne Maiwald, Athanasios Papadimitriou, Sven Schaffhauser, Larissa Schorsch, Kimberly Schwerin, Stephanie Gustmann. Übernahmen als Aktive aus der Jugendfeuerwehr: Dustin Jüngler, Lea Köhler. Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Michael Brasch, Niels Tietge. Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: Dominik Koch, Felix Kahle, Fabian Angermann.

Von Edgar Huwe