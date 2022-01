Gamsen

Der Gamsener Feuerwehr stehen große Ereignisse ins Haus. Ortsbrandmeister Uwe Reuß erwähnte bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend etwa den geplanten Neubau des Feuergerätehauses. Und: Die Wehr ist im 146. Gründungsjahr. Also nicht mehr so lange hin, das 150-jährige Bestehen feiern zu können.

53 Einsätze im vergangenen Jahr

53 Einsätze absolvierten die Aktiven im vergangenen Jahr, was eher durchschnittlich sei, so Reuß. Das schlug sich auch in der Bilanz von Gerätewart Karsten Richter wieder. Die Fahrzeuge seien 2021 nur halb so viele Kilometer auf der Straße gewesen wie noch 2019. Von den 53 Einsätzen waren 25 Löscheinsätze, 14 technische Hilfeleistungen wie Sturm- und Hochwassereinsätze oder Beseitigungen von Ölspuren. Aber auch 14 Fehlalarme listete Matthias Kretschmar, stellvertretender Ortsbrandmeister, auf. Zahlreiche Lehrgänge absolvierten die Aktiven außerdem. Stadtbrandmeister Matthias Küllmer lobte die Aktiven für Disziplin und Durchhaltevermögen während der Pandemie.

Auch in der Nachwuchsarbeit ist Gamsen stark

601 Mitglieder zählt die Gamsener Wehr insgesamt, 80 davon sind Aktive (64 Männer, 16 Frauen). 22 Köpfe stark ist die Jugendfeuerwehr (13 Jungen, 9 Mädchen). Der Kinderfeuerwehr gehören neun Jungen und sechs Mädchen an. 20 Mann stark ist die Altersabteilung. 464 Männer und Frauen sind fördernde Mitglieder.

Führungsduo der Gamsener Feuerwehr: Ortsbrandmeister Uwe Reuß (r.) und sein neuer Stellvertreter Torsten Günther. Quelle: Dennis Eckhoff/Feuerwehr Gamsen

Nach 18 Jahren gab Kretschmar sein Amt ab. Neuer stellvertretender Ortsbrandmeister ist nun Torsten Günther. Ortsbrandmeister Uwe Reuß wurde bei den Wahlen sehr eindeutig in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig bestätigt: Jonas Reuß (Kassenwart), Simon Günther (Schriftwart), Karsten Richter (Gerätewart), Johanna Tietge (1. Beisitzerin). Dennis Eckhoff bleibt Jugendfeuerwehrwart und Lars Rether Kinderfeuerwehrwart. Als 2. Beisitzer schied Alexander Wolter aus. Als Nachfolger wurde Patrick Müller einstimmig gewählt.

Einige Beförderungen standen an

Beförderungen: Michael Rether zum Oberfeuerwehrmann, Johanna Tietge zur Oberfeuerwehrfrau, Jörg Winiarski zum Oberfeuerwehrmann, Simon Günther zum Hauptfeuerwehrmann, Marcel Licht zum Hauptfeuerwehrmann, Lars Rether zum Hauptfeuerwehrmann, Silvia Remus zur Hauptfeuerwehrfrau, Alexander Wolter zum Löschmeister.

Niedersächsische Ehrenzeichen gab’s auch

Weil 2021 wegen Corona keine Versammlung stattfand, wurden am Samstag auch Ehrungen nachgeholt. Ulrich Keller und Peter Deutschendorf sind 40 Jahre in der Wehr aktiv. Dafür gab es das Niedersächsische Ehrenzeichen. Torsten Günther und Marcus Schlottmann brachten es auf 25 Jahre – auch dafür gab das Ehrenzeichen. Manfred Arndt von der Altersabteilung bekam für 50 Jahre Mitgliedschaft das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes.

Schon 60 Jahre fördernde Mitglieder sind Horst Brennecke und Sabine Fest, 50 Jahre dabei sind Gerhard Dannheim, Friedhelm Diemel, Adolf Helbig, Otto-Erich Heuer und Uwe Westphal.

Von Andrea Posselt