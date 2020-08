Gifhorn

Ein Grillnachmittag im Garten eines Einfamilienhauses im Gifhorner Weiland rief am Sonntagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Nach Angaben der Einsatzkräfte blieb der Holzkohlegrill für kurze Zeit unbeaufsichtigt – was bei dieser Trockenheit schon reichte, dass Funkenflug ein etwa ein Quadratmeter großes Stück vom nahen Zaun in Flammen setzte.

Mit einem Gartenschlauch löschten die Bewohner es selbst. Die sieben Feuerwehrleute, die mit zwei Einsatzfahrzeugen kamen, nahmen noch Nachlöscharbeiten vor und kontrollierten, ob danach alles in Ordnung war.

Von Dirk Reitmeister