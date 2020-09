Gifhorn

Zu einem Brand am II. Koppelweg rückte die Gifhorner Feuerwehr am Dienstagnachmittag aus. Aus bislang ungeklärter Ursache standen auf einem Hof eine Kutsche und ein Holzstapel in Flammen. Das Feuer hätte größer ausfallen können, wurde aber rechtzeitig bekämpft.

„Bei meinem Eintreffen waren die Anwohner schon dabei, mit Gartenschläuchen zu löschen“, sagt Einsatzleiter Lothar Bunk. Er war nach dem Alarm gegen 14.35 Uhr mit sechs Feuerwehrleuten vor Ort, die dem Brand dann schließlich den Garaus bereiteten – zwei von ihnen unter Atemschutz. „Glück gehabt“, umfasst er das Geschehen in zwei Worten. Denn ein Polizeibeamter habe rechtzeitig einen kokelnden Strohballen gesehen, der – so wie auch weitere Holzstapel – in der Nähe des Brandes stand und vom Funkenflug entzündet wurde.

Ein Bewohner leicht verletzt

Weil ein Bewohner des Hofs nach dem Gartenschlauch-Einsatz über Reizungen des Halses klagte, forderte die Feuerwehr noch einen Rettungswagen für alle Fälle an.

Von Dirk Reitmeister