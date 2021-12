Gifhorn

Ein Einfamilienhaus in der Gifhorner Brahmsstraße ist in der Nacht zu Donnerstag niedergebrannt. Die Familie, die in dem Haus lebte, konnte sich ins Freie retten. Vermutlich brach das Feuer in der Küche aus. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Laut Mitteilung der Feuerwehr alarmierte die Einsatzleitstelle um 3.23 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst. Daraufhin ertönten die Sirenen in Gifhorn und Neubokel. Brandmeister vom Dienst Mark Schulze war als erster am Einsatzort und stellte eine starke Verrauchung des Gebäudes fest. Die Familie, die in dem Einfamilienhaus lebte, konnte sich zu dem Zeitpunkt bereits ins Freie retten. Mutter (34), Vater (37) und drei Kinder im Alter von zehn Monaten bis 18 Jahren wurden von zwei Rettungswagen des DRK versorgt und kamen zur Sicherheit ins Krankenhaus nach Gifhorn.

Die Feuerwehr nahm die Brandbekämpfung von Innen und Außen über mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz vor. Der Gifhorner Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser übernahm die Gesamteinsatzleitung. „Über die Drehleiter wurde das Dach aufgenommen, um so eine effektivere Brandbekämpfung von außen durchführen zu können“, berichtet Schaffhauser.

Der Brand sei vermutlich im Erdgeschoss in der Küche des Hauses ausgebrochen und habe sich anschließend auf das gesamte Haus ausgebreitet, so die Polizei. Das Obergeschoss stand gegen 4 Uhr in Vollbrand. Um 4.14 Uhr ließ Schaffhauser die Ortsfeuerwehr Wilsche mit weiteren Atemschutzgeräteträgern alarmieren. Die Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort wurde durch einen Rettungswagen der Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK sichergestellt.

Im weiteren Verlauf wurde rückseitig damit begonnen, die Ziegel des Daches aufzunehmen und mithilfe einer speziellen Rettungskettensäge wurde das darunterliegende Dach geöffnet. Auch über ein angrenzendes Garagendach wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Brahmsstraße im Einsatz.

Um 5.25 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Gamsen alarmiert. Diese kamen mit rund 20 weiteren Kräften, davon neun Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträgern.

Von der AZ-Redaktion