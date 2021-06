Gifhorn

Inzwischen gibt es erste Einschätzungen der Polizei zum Brand im Ribbesbütteler Weg am Dienstagabend. Wie Polizeisprecher Christoph Nowak mitteilte, gebe es keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung. „Es könnte sich eventuell um einen technischen Defekt gehandelt haben“, formuliert er vorsichtig. Die Brandermittler werden sich noch einmal im Gebäude umsehen, wenn dieses einigermaßen ausgekühlt ist.

Der 37-jährige Bewohner des Hauses, der am Dienstagabend mit schwersten Brandverletzungen per Hubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover geflogen werden musste, ist auf dem Weg der Besserung, so Nowak. „Lebensgefahr hat allerdings wohl zu keinem Zeitpunkt bestanden.“

Der Einsatzleiter und Gifhorner Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser hatte am Dienstagabend vor Ort schon berichtet, dass sich die Nachlöscharbeiten länger hinziehen würden – und in der Nacht zu Mittwoch musste die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn dann sogar noch ein weiteres Mal ausrücken, weil ein zuvor nicht entdecktes Glutnest in einer Zwischendeckung die Dämmung neu in Brand gesetzt hatte. Neun Einsatzkräfte löschten mit einem D-Rohr, nahmen großflächig die Dämmung aus der Decke und kühlten den Bereich mit Wasser.

Christina Rudert