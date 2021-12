Gifhorn/Hildesheim

In seinem Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft Clausmoorhof soll der 21-jährige Bewohner absichtlich Feuer gelegt haben. Wegen schwerer Brandstiftung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde der junge Mann jetzt vom Landgericht Hildesheim zu einer Jugendstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Für die Richter der Strafkammer 11 ist klar: Der 21-Jährige hat in seinem Zimmer erst einen Bußgeldbescheid angezündet, dann Kleidungsstücke auf die Flammen geworfen und das Zimmer verlassen. Mitbewohner entdeckten die Flammen, konnten sie löschen. Ein Kühlschrank und die Fensterrahmen des Zimmers wurden stark beschädigt. Der Schaden soll mindestens 11.500 Euro betragen.

Landgericht hebt Haftbefehl auf

Gleich nach der Tat am 1. Mai 2021 wurde der Mann vorläufig festgenommen. Dabei soll er aggressiv gewesen sein und eine Polizeibeamtin geschubst haben. Da der 21-Jährige als psychisch krank gilt, kam er nicht in Untersuchungshaft, sondern wurde im Maßregelvollzug in Mohringen untergebracht.Die verhängte Freiheitsstrafe ist durch die einstweilige Unterbringung des Mannes in dem psychiatrischen Krankenhaus bereits vollstreckt. Aus erzieherischen Gründen wollte die Kammer keine zusätzliche Inhaftierung verhängen. Die Richter sahen auch keine Voraussetzung für eine weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Deshalb wurde der Haftbefehl gegen den Mann aufgehoben.

Von Bettina Reese