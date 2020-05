Ursache für Brand bei Gmyrek weiter unklar

Gifhorn

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes bei Gmyrek in Gifhorn am Mittwochabend dauern an. Vor kommender Woche ist mit keinem Ergebnis zu rechnen. Dagegen sind nach ersten Erkenntnissen des Landkreises die im Werk produzierten Wurst- und Fleischwaren von dem Brand und dessen Folgen nicht betroffen.

Es gibt laut Polizeisprecherin Manuela Hahne noch keine neuen Hinweise, warum am Mittwochabend der Stapel Plastikpaletten hinter einer Halle Feuer fing. Die Brandermittler würden frühestens am Montag vor Ort tätig. Fest steht dagegen die Schadenshöhe mit 250 000 Euro. Das Feuer griff von den Plastikpaletten auf die Fassade der Halle über. Die knapp 50 Feuerwehrleute aus Gifhorn, Wilsche und Neubokel verhinderten Schlimmeres – nämlich dass ein Gastank neben dem brennenden Stapel explodierte.

Zur Galerie Die Schadenshöhe steht mit 250 000 Euro schon fest, allerdings noch nicht die Brandursache: Die Polizei ermittelt noch, warum am Mittwochabend die Plastikpaletten bei Gmyrek in Gifhorn brannten.

Der Brand bei dem Wursterzeuger hat auch den Landkreis Gifhorn auf den Plan gerufen. „Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung hatten sich nach Abschluss der Löscharbeiten den Schaden am Himmelfahrtstag von außerhalb des Geländes angesehen“, teilte Landrat Dr. Andreas Ebel auf AZ-Nachfrage mit. „Dem Augenschein nach wurden nur äußere Gebäudeteile und in geringem Umfang Verpackungsmaterial in einem angrenzenden Lagerraum vom Brand und Rauch betroffen.“

Gmyrek habe dem Landkreis mitgeteilt, dass „die Räume für Anlieferung, Produktion, Lagerung und Versand der Fleisch- und Wurstwaren von den Brandeinwirkungen nicht betroffen“ seien, so Ebel weiter. „Der Betrieb hat trotzdem in seiner Verantwortung für den vorbeugenden Verbraucherschutz und die Lebensmittelsicherheit die erneute Reinigung und Desinfektion der Räume für die Herstellung, Verarbeitung und Verpackung für Freitag veranlasst.“

Landkreis: Ware offenbar nicht beeinträchtigt

Auch der Landkreis durfte am Freitag noch nicht weiter vor Ort tätig werden, teilte der Landrat weiter mit. Sobald die Polizei ihre Brandermittlungen abschließe und den Brandort freigebe, würden Gmyrek-Mitarbeiter die Schäden genauer feststellen, so Ebel. „Die amtliche Lebensmittelüberwachung des Landkreises Gifhorn wird dabei eingebunden.“ Was durch den Brand offensichtlich verunreinigt oder belastet sei, werde fachgerecht entsorgt. „Nach den Erkenntnissen zum jetzigen Zeitpunkt trifft das auf Wurst- und Fleischwaren nicht zu.“

Gastank droht zu explodieren

Rund 50 Feuerwehrleute aus Gifhorn, Wilsche und Neubokel waren stundenlang im Einsatz. Die Situation war zeitweilig brenzlig, da neben dem in Brand stehenden Stapel mit Plastikpaletten ein Gastank stand, der zu explodieren drohte. Die Besatzung eines zufällig über dem Gebiet fliegenden Rettungshubschraubers hatte die Leitstelle rechtzeitig darüber informiert. Im Einsatz waren auch Rotkreuzler der Schnell-Einsatz-Gruppe.

