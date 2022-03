Gifhorn

Das „Festival der Travestie“ gastiert am Samstag, 26. März, um 20 Uhr erstmals in der Stadthalle Gifhorn. Geboten wird eine rasante Show mit namhaften Travestie-Stars, wie man sie sonst nur im Fernsehen oder den Cabarets des Landes sieht. Es wird ein bunter Strauß aus Stimmungshits, gekonnter Starparodie und genialer Stand-up-Comedy geboten. Wunderschöne Kostüme, perfekte Gesangs- und Tanzeinlagen, das ist es, was laut Veranstalter diese traumhafte Produktion ausmacht. Endlich mal wieder richtig lachen und für ein paar Stunden den Alltag vergessen: Bei diesem Programm ist das möglich.

Maria Crohn führt durch das Programm

Travestie-Ikone Maria Crohn führt augenzwinkernd durch das Programm. Ja eine alternde Diva hat es nicht leicht: Das permanente leichte Übergewicht, die flüchtigen Affären mit jungen Männern – Maria plaudert aus ihrem Leben und bringt die aberwitzigsten Geschichten in bester Stand-up-Comedy-Manier zu Gehör. Es ist ein wahres Fest für die Sinne und eine besondere „Strapaze“ für die Lachmuskeln.

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung im Steinweg 73.

Von der AZ-Redaktion