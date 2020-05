Ferienspaß in Corona-Zeiten: Das planen die Kommunen

Landkreis Gifhorn

Corona macht auch vor den Ferienspäßen im Landkreis Gifhorn nicht Halt. Samtgemeinden und Stadt Gifhorn planen derzeit Aktionen, die auch unter den derzeitigen besonderen Umständen möglich sind. Denn anbieten wollen sie ihren Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall etwas.

„Wir planen mit dem Ist-Stand“, sagt Claudia Niemes von der Jugendförderung der Samtgemeinde Wesendorf. Und das heißt: Es kann derzeit keine Freizeitaktionen geben. Niemes und ihr Team setzen deshalb auf digitale Angebote, nämlich Youtube-Videos mit Bastel- und Kochangeboten. Zwei Videos pro Woche sind geplant, verwendet werden sollen möglichst Materialien, die die Kinder und Jugendlichen eh zuhause haben. „Der Bedarf ist groß, weil viele Familien vermutlich nicht in den Urlaub fahren“, sagt Niemes. Falls es die Corona-Regeln zulassen, will die Samtgemeinde Wesendorf weitere Angebote schaffen.

Viele Fahrten sind abgesagt

Weil Reisebeschränkungen bestehen oder die Hygienestandards und Abstandsregeln nur schwer einzuhalten wären, sind viele Fahrten und Ausflüge bereits abgesagt. Bei der Stadt Gifhorn etwa eine Segelfreizeit in Holland, eine Ferienfreizeit auf Rügen und die internationale Jugendbegegnung in der Partnerstadt Korssun. Auch die Samtgemeinden Meinersen und Brome haben ihre Ferienfreizeiten bereits abgesagt.

Stattdessen plant die Gifhorner Jugendförderung gerade ein Alternativprogramm für die Sommerferien. „Es wird auf jeden Fall nicht das sein, was wir üblicherweise in den Sommerferien anbieten“, sagt Jens Brünig, Leiter des Fachbereichs Bildung und Jugend. So wird es zum Beispiel keine gemeinsamen Busfahrten zu auswärtigen Zielen geben, stattdessen aber Freizeitangebote in Gifhorn und Umgebung, zu denen Eltern ihre Kinder selbst bringen können. Klar ist bislang auch: Veranstaltungen, bei denen Kinder und Jugendliche stundenlang einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, soll es nicht geben.

Meinersen will an die frische Luft

Die Samtgemeinde Meinersen plant derzeit vor allem Aktionen für kleine Gruppen, die überwiegend an der frischen Luft und mit viel Abstand stattfinden können. So sind zum Beispiel Bastelaktionen im Wald, eine Wanderung mit Alpakas oder auch das Nähen von Mund- und Nasenschutz geplant. „Aber aufgrund der besonderen Situation sind Spontanität und Flexibilität gefragt“, sagt Jugendpflegerin Nadine Bagger.

„Es ist ein spezielles Jahr“, ergänzt Sophie Tinscher, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales bei der Samtgemeinde Brome. Deshalb will sie im Sommer „geeignete Alternativen“ anbieten, die derzeit aber noch ausgearbeitet werden. Die Ferienbetreuung in den Schulen und Kitas werde aber auch in diesem Jahr angeboten. Die Gemeinde Sassenburg will bis Ende Mai entscheiden, ob sie ein Programm anbieten kann und wie dieses aussehen kann. „Es wird vermutlich große Unterschiede zu den bisherigen Ferienprogrammen geben müssen“, sagt Claudia Standtke von der Jugendförderung der Gemeinde.

Papenteich plant normales Angebot

Anders hingegen macht es der Papenteich. Dort hat das Programm zunächst den „gewohnten, vielfältigen Umfang“, wie Thomas Freyer von der Jugendförderung berichtet. Ob Veranstaltungen noch abgesagt oder modifiziert werden müssten, hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ab.

Von Christian Albroscheit