Fehlerhafte Briefwahlunterlagen im Kreis Gifhorn: Parteien wollen prüfen, ob sie die Wahlen anfechten

Landkreis Gifhorn

Für die Kreistagswahl in der Samtgemeinde Wesendorf und der Gemeinde Sassenburg haben die Bürger falsche Briefwahlunterlagen erhalten. Der Landkreis teilte am Montag mit, dass die bisher abgegebenen Stimmen laut Vorgabe der Landeswahlleitung nun für ungültig erklärt würden. Ob das wirklich so ist, was das für die Wahl bedeutet und was die Betroffenen vor Ort sagen, hat die AZ in Erfahrung gebracht.

Die Stimmzettel für die Samtgemeinde Wesendorf und die Gemeinde Sassenburg, die mit den Briefwahlunterlagen kamen, haben bei sechs der elf Bewerber und Bewerberinnen der BIG statt der erforderlichen drei Felder zum Ankreuzen nur zwei. Kreiswahlleiter Dr. Thomas Walter hatte die Ausgabe von Briefwahlunterlagen gleich gestoppt, als der Fehler bemerkt wurde. Mehrere Hundert Stimmzettel waren da aber bereits von den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeschickt worden. „Die betroffenen Wahlberechtigten dürfen aus rechtlichen Gründen die Kreistagswahl nicht wiederholen“, sagt dazu Dr. Walter.

Das sagen Vertreter der Parteien

„Mega ärgerlich“, sagt SPD-Unterbezirksvorsitzender Philipp Raulfs. „Aber wir können es nicht mehr ändern. Es wurde alles versucht, und es muss jetzt so gehandhabt werden, wie es die Landeswahlleitung vorsieht.“

Das sagt die Landeswahlleitung zu dem Vorfall Die Organisation und Durchführung kommunaler Wahlen obliegt den Kommunen in eigener Verantwortung. Hinsichtlich der Rechtslage verhält es sich so, dass nach Paragraf 53 Absatz 2 Niedersächsische Kommunalwahlordnung Wahlbriefe nach dem Eingang bei der zuständigen Gemeindewahlleitung nicht wieder an die wählende Person zurückgegeben werden dürfen. Die Wahlhandlung ist mit Abgabe des Wahlbriefs abgeschlossen und die Stimmabgabe gilt als vollzogen. Dies gilt nach der Kommentierung auch, wenn fehlerhafte Stimmzettel ausgegeben wurden. Mit dieser Regelung erscheint es nicht vereinbar, bereits eingegangene Unterlagen zu vernichten und dem Absender neue (fehlerfreie) Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die betroffenen Kommunen sind bemüht, die Wahlberechtigten vor Rückversand der Wahlunterlagen zu erreichen und somit die Zahl der eingehenden fehlerhaften Stimmzettel zu minimieren.

Der Grünen-Kreisverband, der sich gerade bei der Briefwahl stark vertreten sieht, will das nicht so ohne weiteres hinnehmen. „Das halten wir für anfechtbar“, sagt Kreissprecher Henrik Werner. Es gehe um wahlentscheidende Mengen an verlorenen Stimmen. Deshalb will die Partei die Entscheidung der Landeswahlleitung rechtlich überprüfen lassen.

„Es ist eine Katastrophe“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers. Er sieht eine Korrektur der falschen und auch bereits abgegebenen Wahlzettel zeitlich noch für machbar. „Das geht so nicht“, sagt er über die Entscheidung der Landeswahlleitung und schlägt vor, nochmal mit der Landeswahlleitung zu reden. Rechtliche Schritte? „Wir selber diskutieren noch.“

Frage von Verantwortung und Schuld Nochmal drauf gucken, bevor es in den Druck geht: „Der Kontrollauszug scheint entweder nicht erstellt oder nicht kontrolliert worden zu sein.“ Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber sieht den Landkreis Gifhorn für die fehlerhaften Kreistagswahlzettel in der Verantwortung. Kreiswahlleiter Dr. Thomas Walter räumt ein: „Der Fehler liegt in der Verantwortung des Landkreises.“ Wie genau es zu dem Fehldruck kam – laut Walter hat die Druckerei korrekte Vorlagen bekommen – und wie man das hätte verhindern können, vermag er nicht zu sagen. Unklar sei auch, ob noch drei weitere Kontrollstellen geholfen hätten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten „akribisch gearbeitet“. „Wir haben alles unternommen, um den Schaden möglichst gering zu halten. Wir können uns nur entschuldigen.“ Der Landkreis Gifhorn sieht sich übrigens in guter Gesellschaft: Deutschlandweit gab es laut Walter falsch gedruckte Wahlzettel.

Für die Sassenburger BIG ist laut Fraktionsvorsitzendem Andreas Kautzsch bereits jetzt klar, dass man die Wahl am 13. September anfechten wird. „Das ist jetzt schon absehbar.“

„Dass die abgegebenen Stimmen dauerhaft ungültig bleiben und die Wähler damit um ihr Wahlrecht gebracht werden, ist ein Skandal“, sagt der stellvertretende AfD-Kreisvorsitzende Hartmut Viering. „Da ich im betroffenen Wahlkreis von den Auswirkungen direkt betroffen bin, werde ich Wahleinspruch einlegen.“

Probleme auch in der Samtgemeinde Hankensbüttel

Rechtliche Schritte erwägt die Samtgemeinde Hankensbüttel. Dort sind nicht die Kreistagswahlzettel falsch, sondern jene für die Samtgemeinderats- und Hankensbütteler Gemeinderatswahl haben keine Kreise für die Kreuze bei jeweils einem Kandidaten. Nachdem die Landeswahlleitung zunächst signalisiert habe, dass eine Neuverteilung nach bereits erfolgter Briefwahl möglich sei, habe sie es zurück gezogen, als auch die Probleme in Wesendorf und Sassenburg aufschlugen, so Samtgemeindebürgermeister Andreas Taebel. „Das wird definitiv zu Wahlprüfungsverfahren führen. Wir überlegen, ob wir selbst als Samtgemeinde das anschieben.“

In der Sassenburg sind es bereits rund 500 Wahlzettel und damit rund 1500 Stimmen, die für die Kreistagswahl nicht gezählt werden, in der Samtgemeinde Wesendorf rund 600 Zettel und damit 1800 Stimmen. Beide Kommunen rechnen mit weiteren ungültigen Wahlzetteln, die erst noch eintrudeln werden. „Das Gewicht im Kreistag könnte sich zu Lasten von Wesendorf und Sassenburg verschieben“, meint Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber. Er fordert deshalb, die Kreistagswahl zu verschieben, um das Vertrauen in das System aufrecht zu erhalten.

Das müssen Briefwähler jetzt beachten Briefwähler aus der Samtgemeinde Wesendorf und der Gemeinde Sassenburg müssen jetzt folgendes beachten: Fehlerhaft sind nur die Briefwahlunterlagen zur Kreistagswahl. Alle weiteren Stimmzettel ihrer Wahlunterlagen sind fehlerfrei, müssen nicht ausgetauscht werden. Fehlerfreie Briefwahlunterlagen können ohne Termin bei den Verwaltungen der beiden Kommunen zu den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden. Eine Anforderung ist auch per E-Mail möglich an gemeindeverwaltung@sassenburg.de oder wahlen@sg-wesendorf.de sowie telefonisch unter (08 00) 82 82 444 Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Die fehlerhaften Stimmzettel sind nach Erhalt des neuen Stimmzettels zu vernichten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Briefwahlunterlagen, die ab Dienstag, 31. August, versendet oder ausgegeben wurden, bereits einen fehlerfreien Stimmzettel für die Wahl des Kreistages beinhalten.

Kreistagswahl verschieben oder Briefwähler nochmal wählen lasse? „Wir haben verschiedene Optionen angeboten“, sagt Walter zu den Gesprächen mit der Landeswahlleitung. Diese habe „ihre Position konsequent vertreten“.

Von Dirk Reitmeister und Thorsten Behrens