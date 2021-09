Landkreis Gifhorn

Es ist ein Hin und Her: Für die Kommunalwahlen am 12. September wurden im Landkreis Gifhorn zum Teil fehlerhafte Briefwahlunterlagen ausgegeben. Während es für den Wahlbereich 6 – Samtgemeinde Wesendorf und Gemeinde Sassenburg – erst hieß, bereits ausgefüllte fehlerhafte Unterlagen seien ungültig, hat die Landeswahlleitung nun erklärt, die Stimmen würden doch gewertet. Ähnlich für den Wahlbereich 8 – Samtgemeinde Hankensbüttel und Stadt Wittingen: Dort sollten die Stimmen erst gewertet werden, dann wieder nicht, jetzt aber doch. Die Parteien im Kreis Gifhorn sind sauer.

Was zu den mehrfachen Meinungsänderungen geführt hat, lässt die Landeswahlleitung auf AZ-Anfrage unbeantwortet. „Wir haben den Kommunen allgemeine Hinweise zu den geltenden Regelungen gegeben. Im Übrigen ist es Angelegenheit der Kommunen, die Durchführung der Wahlen zu organisieren“, heißt es lapidar.

„Bürgerinnen und Bürger haben Vertrauen verloren“

Eine der Parteien, die vergangene Woche über eine Wahlanfechtung nachgedacht hatten, sind die Linken. Aktuell sieht das etwas anders aus: „Aufgrund der Tatsache, dass die Stimmzettel nun doch für gültig erklärt wurden, sehen wir eine erfolgreiche Anfechtung der Wahl vor Gericht als nicht mehr gegeben. Wir sehen den Vorgang aber nach wie vor kritisch in Bezug auf die demokratische Chancengleichheit aller Kandidierenden“, sagt Andreas Mantzke.

Auch bei den Grünen scheint eine Wahlanfechtung kein Thema mehr zu sein. Kritik gibt es dennoch von Henrik Werner: „Das Hin und Her der Landeswahlleiterin und die ursprüngliche Entscheidung, die abgegebenen Stimmzettel ersatzlos als ungültig zu erklären, haben viel Schaden angerichtet. Viele Bürgerinnen und Bürger erklären uns, dass sie ein Stück weit ihr Vertrauen verloren haben. Dieses muss durch den Landkreis und die Landeswahlleiterin nun durch größtmögliche Transparenz und rechtliche Einordnung wiederhergestellt werden.“

Kreuze machen: Für die Kommunalwahlen muss auf vielen Wahlscheinen abgestimmt werden. Quelle: Nina Schacht

„Es ist davon auszugehen, dass Wähler, welche die von der fehlerhaften Darstellung betroffenen Parteien wählen wollen, insgesamt ihre drei Stimmen der jeweiligen Partei geben und somit das prozentuale Stimmengewicht und der Wählerwillen korrekt abbildet werden. Die AfD wird daher auf eine Wahlanfechtung vermutlich verzichten“, sagt Hartmut Viering.

Viele Menschen haben sich wegen der Pandemie für die Briefwahl entschieden

Philipp Raulfs von der SPD zeigt sich über die jüngste Entscheidung der Landeswahlleitung erfreut. „Es wäre sehr problematisch gewesen, wenn die zahlreichen bereits abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler nicht gezählt hätten. Viele Menschen haben sich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie bewusst für eine Wahl per Brief entschieden und es wäre bitter, wenn dies bestraft würde.“

Ähnlich klingt es bei der CDU. „Wir sind zufrieden mit der Entscheidung. Das Wählervotum muss deutlich erkennbar sein, ich denke, das wird es jetzt auch“, heißt es von Andreas Kuers.

„Auch für die Samtgemeinde Hankensbüttel gilt die Ansage der Landeswahlleitung, dass die fehlerhaften Stimmzettel nun doch gewertet werden. Zunächst hatten wir eine anderslautende Aussage der Landeswahlleitung erhalten“, teilt Ilka Bauke in Vertretung für Samtgemeindebürgermeister Andreas Taebel mit. Damit entfalle der Grund für eine mögliche Wahlanfechtung.

Nur die BIG Sassenburg will weiterhin die Wahl anfechten

Anders sieht es hingegen die Sassenburger BIG. Andreas Kautzsch findet klare Worte: „Es kann nicht sein, dass das, was vorige Woche galt, jetzt nicht mehr gilt, und zwar aufgrund der Entscheidung einer einzelnen Person, nämlich der Landeswahlleiterin.“ Die BIG will die Wahl anfechten – und wenn es ist, um zu erreichen, dass die Gesetze geschärft und für den Fall einer künftigen Panne die Vorgehensweise geklärt werden.

Von Thorsten Behrens