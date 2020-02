Fast wie Eric Clapton: Cliff Stevens spielt in Gifhorn

Gifhorn

Der preisgekrönte Blues-Gitarrist Cliff Stevens spielt am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr im Kultbahnhof, Einlass ist um 19 Uhr.

Kratziger, ergreifender Gesang und überzeugendes Songwriting à́ la Eric Clapton und John Mayer – das bietet laut Veranstalter Cliff Stevens. Er ist ein preisgekrönter Blues-Gitarrist aus Montreal, Kanada. Er ist ein publikumsgefeierter, energiegeladener Gitarrist, der im Stil von Eric Clapton, Freddie King und Stevie Ray Vaughan spielt.

„ Clapton jammte nur eine Nacht und ich war hin und weg“, sagt Stevens über ein Cream Konzert, das er im Jahre 1968 in Montreal besuchte. „Dann sah ich Johnny Winter 1970 und verinnerlichte jeden Lick, den ich speichern konnte.“ Als die Cliff Stevens Band 2014 in Europa als Support für Wishbone Ash tourte, spielte sie von Januar bis Februar in 33 Städten in fünf Ländern und gewann viele neue begeisterte Fans. Seitdem hat die Band durch ihre jährlichen Besuche in Deutschland und in angrenzenden Ländern immer mehr an Bekanntheit und begeisterten Anhängern gewonnen. Tourneen von 2015 bis 2018 führten ihn durch ganz Europa, wobei sein Hauptaugenmerk auf dem deutschen Markt liegt.

Auf der Tour 2018 konnte er sein neues Livealbum „Live in Germany“ von der Tour 2017 hervorragend promoten und bereits gute Stückzahlen an die begeisterten Fans absetzen, die in Scharen zu ihm in die Konzertsäle pilgerten.

Karten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei Famila und AZ-Konzertkasse (plus Gebühren) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kostet ein Ticket 20 Euro.

