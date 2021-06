Gifhorn

Die Gifhorner scheinen noch nicht so richtig im EM-Fieber zu sein. Jedenfalls wenn man den Verkauf von Fanartikeln als Maßstab heranzieht. „Die Nachfrage ist bisher eher bescheiden“, sagt Ceka-Filialleiter Michael Metz. Bei Schütte ist es ähnlich. Beide Kaufhäuser gehen jedoch davon aus, dass der Verkauf vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft noch anzieht.

„Das Entscheidende haben wir da. Alles andere nicht“, sagt Michael Metz. Das Entscheidende sind etwa Trikots und Textilien. Auf Wimpel-Ketten, Gläser, Fahnen oder Pfeifen hat Ceka für die EM verzichtet. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie gibt es kein großes Public Viewing, Live-Fußball gibt es höchstens in den Kneipen. Und für das Fußball-Erlebnis vor dem eigenen Fernseher ist der Bedarf an Fan-Artikeln nicht so groß. „Ich denke, dass die Nachfrage noch ansteigt, aber so groß wie bei vergangenen Turnieren wird sie nicht werden“, sagt Filialleiter Metz.

Bei Schütte lagen die Fanartikel ein Jahr im Lager

Das vermutet auch Schütte-Chef Udo von Ey. „Es wird alles ein bisschen kleiner“, sagt er. Große Fußball-Feiern sind nicht drin und deshalb fällt das Fanartikel-Angebot auch bei Schütte etwas kleiner aus als etwa bei der WM 2014. Beispielsweise gibt es Fahnen in sämtlichen Ausführungen, Hüte und Cappys, Schals und Armbänder. Bestellt wurden all die Dinge schon im vergangenen Jahr.

Weil die EM dann coronabedingt verschoben wurde, wanderten die Artikel zunächst ins Lager – und jetzt wieder in den Verkaufsraum. Die Nachfrage ist bis jetzt eher verhalten. Aber auch bei Schütte rechnet man damit, dass sie vor dem ersten deutschen Spiel noch ansteigt. Das findet am Dienstag, 15. Juni, gegen Frankreich statt.

Von Christian Albroscheit