Gifhorn

Dieser Einsatz hat Gifhorn erneut überregional in die Schlagzeilen gebracht: In den Abendstunden des 12. November sind auf dem Dannenbütteler Weg zwei Familien aufeinander losgegangen. 20 Personen waren an der Schlägerei beteiligt, ein Mensch wurde verletzt. Jetzt spielen auch demolierte Autos bei den Kripo-Ermittlungen eine wichtige Rolle.

Möglicherweise hätten sich Mitglieder aus beiden Familien bei dem aus dem Ruder gelaufenen Streit absichtlich mit Fahrzeugen gerammt, so ein Beamter der Gifhorner Kriminalpolizei. „Wegen vorsätzlich herbeigeführter Verkehrsunfälle gibt es inzwischen Ermittlungen“, so der Kripo-Mitarbeiter. Es habe Beschädigungen an insgesamt vier Fahrzeugen gegeben – ein Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen, berichtet er. Es hätte abgeschleppt werden müssen. Es gebe zudem Hinweise darauf, dass möglicherweise auch ein fünftes Fahrzeug beteiligt gewesen sei. Gesicherte Erkenntnisse hierzu lägen jedoch noch nicht vor.

Mehrere Ermittlungsverfahren gegen sechs Personen

Was ist tatsächlich am 12. November gegen 21.30 Uhr auf Gifhorns Dannenbütteler Weg passiert? – Die Kripo führt inzwischen Ermittlungsverfahren gegen sechs der 20 beteiligten Personen. Neben vorsätzlich herbeigeführten Unfällen geht es auch um Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Tatwaffen wie Messer oder Pistolen – von ihnen war anfänglich die Rede – sind nach aktuellem Kenntnisstand der Kripo nicht zum Einsatz gekommen.

Der heftigen Auseinandersetzung vorausgegangen ist vermutlich ein Streit zwischen Kindern beider Familien. Im Anschluss sei die Lage eskaliert, so der mit den Ermittlungen befasste Beamte. Mehrere Anrufer hatten per Notruf die Polizei alarmiert. Mit Streifenwagen und Zivilfahrzeugen rückten nur kurz danach Beamtinnen und Beamte aus Gifhorn, Meine, Meinersen und aus der Verfügungseinheit an, um zu schlichten und Schlimmeres zu verhindern. Ein Rettungswagen musste eine verletzte Person ins Gifhorner Klinikum bringen.

Licht ins Dunkle bringen

Licht ins Dunkle bringen ist für Gifhorns Kripo in diesem Fall jedoch nicht ganz einfach. „Es gibt unterschiedliche Darstellungsweisen der Ereignisse, die sich an diesem Abend abgespielt haben“, sagt Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak. Die Polizei suche darum unabhängige Zeuginnen oder Zeugen, die das Geschehen mitbekommen haben. Möglicherweise existiere sogar Videomaterial, das bei der Klärung der Ereignisse helfen könne, ergänzt der Kripo-Ermittler.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall auf dem Dannenbütteler Weg – dabei geht es auch um das Unfallgeschehen, dessen Spurenbild von der Kripo weiterhin ausgewertet wird – nimmt Gifhorns Polizei unter Tel. (05371) 98 00 entgegen.

Von Uwe Stadtlich