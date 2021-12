Die Wünsch-dir-was-Hitliste steht: Viel Arbeit hat das Bündnis für Familien in ein Projekt gesteckt, um kleinen und großen Gifhornern auf den Zahn zu fühlen. Meinungen und Ideen wurden per Postkarten-Befragung und Online-Voting gesammelt. Was soll nun mit dem Wunschzettel passieren?