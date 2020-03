Familien in der Corona-Zwangspause: Das sind die Tipps einer Gifhorner Expertin

Gifhorn

Die Corona-Krise hat drastische Folgen für das tägliche Leben. Während gerade die meisten Familien in Gifhorn zu Hause bleiben müssen, stellt sich die Frage: Was tun den lieben langen Tag? Die AZ hat Marion Friemel vom Grille-Team nach ein paar Tipps gefragt.

Mit Bekanntwerden des landesweiten Erlasses, dass das öffentliche Leben so gut wie still gelegt werden muss, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, meldeten die Freizeiteinrichtungen im Landkreis Gifhorn, dass sie schweren Herzens schließen müssen. Allerwelle, Kartbahn am Bernsteinsee oder Takka Tukka Abenteuerland – alle haben ihre Tore geschlossen. Auch der Kinderschutzbund – sonst eine beliebte Anlaufstation – muss gezwungenermaßen den Betrieb einstellen. Spielplätze sind seitens der Stadt gesperrt. Auch das Grille-Team geht in den Krisenmodus hinter verschlossenen Türen. Chefin Marion Friemel ahnt, vor welch großen Herausforderungen nun Familien stehen, erst recht, wenn die häusliche Zwangspause länger dauern sollte.

Ihr spontaner Tipp: Auch wenn Fernsehen nicht immer der pädagogisch wertvollste Weg ist, so findet Friemel „total gut“, dass der WDR nun verstärkt „Die Sendung mit der Maus“ ausstrahlt. „Das sind Lernsendungen, das ist okay.“ Weniger okay findet Friemel das Daddeln im Internet. „Das kann sogar Eltern beim Home Office behindern, wenn die Leitungen überlastet sind“, meint sie.

Was Familien möglicherweise wieder neu entdecken können: „Alte Brettspiele rausholen, oder auch Kartenspiele.“ Das mache nicht nur Spaß, sondern könnte dazu führen, „dass die Familie wieder zusammen rückt“. Ab nach draußen sei natürlich auch angesagt. „Den Garten kann man jetzt auch gut nutzen. Etwas zusammen pflanzen und dann sehen, wie es wächst. Da hat man auch langfristig etwas von“, sagt Friemel.

Kindern die Lage erklären

Wichtig findet sie auch, sich den möglichen Ängsten der Kinder zu stellen. „Plötzlich nichts mehr zu dürfen, ist schwer nachzuvollziehen für Kinder.“ Auch hierfür sei medialer Einsatz nützlich.

Und dann fällt Friemel noch etwas ein: „Ausmisten ist auch eine gute Idee.“ Denn so sinnvoll nutzt gerade auch das Grille-Team die Zeit.

Von Andrea Posselt