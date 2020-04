Familien im Corona-Modus: So helfen nun Gifhorner Expertinnen

Gifhorn

Plötzlich hocken alle zu Hause und haben von heute auf morgen einen Alltag, den sie so noch nie erlebt haben: Eltern und Kinder im Corona-Krisenmodus, womöglich auch noch auf engstem Raum in einer Wohnung. „Das ist eine Ausnahmestresssituation. Es ist ein Stück weit normal, da an seine Grenzen zu kommen", sagt Grazyna Rottach, Leiterin der Erziehungsberatung in Gifhorn. Die möchte nun „ein Signal geben" und zusätzlich zur laufenden Beratung eine Krisenhotline anbieten. Erreichbar sind die Experten rund ums Thema Erziehung ab sofort von Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr unter Telefon (01 78) 11 14 301.

„Dafür braucht sich niemand zu schämen“

Der Aktionsradius von Gifhorner Familien ist aktuell räumlich begrenzt, soziale Kontakte fallen weg, den einen oder anderen plagen womöglich Sorgen um Arbeitsplatz und Geld. Rottach stellt sich sehr plastisch vor, an welchen Stellen es krachen kann. Sich dann fachlichen Rat zu holen oder einfach nur einmal jemand von außen die Lage betrachten lassen, könne da schon hilfreich sein. „Dafür braucht sich niemand zu schämen, dass er bei uns um Rat fragt. Es müssen auch gar nicht Riesenprobleme sein." Ihr geht es darum, dass Familien rechtzeitig das Signal geben, dass sie Hilfe brauchen. „Denn vermutlich wird das Thema häusliche Gewalt größer werden mit der Zeit", sagt die Diplom-Sozialpädagogin.

Kinder, die zu viel am Smartphone daddeln, Langeweile haben, gestresste Eltern – das alles kann einen Teufelskreis hervorrufen, aus dem manchmal nur Außenstehende den entscheidenden positiven Anstoß zum Ausweg geben können, weiß die Erziehungsexpertin.

„Keine Standardlösungen“

Wichtig ist ihr: „Es gibt keine Standardlösungen. Jede Familie ist individuell. Da schaut man erst einmal, wer welche Stärken und Schwächen hat." Klar gebe es allgemeine Empfehlungen und Tipps. Etwa: Sich eine Tagesstruktur geben. „Einfach in den Tag hineinleben, ist nicht so gut. Man kann vereinbaren, wann zusammen gefrühstückt wird und was man gemeinsam plant. " Aber auch, was man mal nicht miteinander macht. Gerade in diesen Zeiten müsse auch für Rückzugsmöglichkeiten gesorgt werden.

Nicht zeitgleich im Home Office sein

Gestresste Eltern – das steckt irgendwann auch die Kinder an. Arbeiten beide Eltern im Home Office, empfiehlt Rottach, das nicht gleichzeitig zu tun. Druck könne auch verursachen, dass nun geliebte Kontaktpersonen fern bleiben müssen. „Aber es gibt Wege, wie man trotzdem mit Oma und Opa in Kontakt bleibt." Mit Postkarten etwa.

Die Dauer spielt eine große Rolle

Erschwerend der Gedanke: „Es ist nicht klar, wann diese Situation endet. Wenn es länger dauert, wird die Situation für Familien schwieriger." Hier wollen die Experten der Erziehungsberatung zur Stelle sein – übrigens ist alles streng vertraulich.

Von Andrea Posselt