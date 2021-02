Gifhorn

Für den 22-jährigen Angeklagten war es nur Spielgeld – für den Richter handelte es sich eindeutig um Falschgeld. Und deshalb ist der Wesendorfer vor dem Amtsgericht Gifhorn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden, ausgesetzt zur Bewährung.

Die Geldscheine im Wert von insgesamt 3355 Euro waren im August 2020 bei dem 22-Jährigen gefunden worden. Zufällig. Denn eigentlich durchsuchte die Polizei die Wohnung wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Auto und im Zimmer des 22-Jährigen, hinter einer Holzverkleidung, fanden die Ermittler jedoch das Falschgeld. „Der Angeklagte hat zumindest in Erwägung gezogen, es in Umlauf zu bringen“, so der Vorwurf der Staatsanwältin.

Der 22-Jährige hatte die Geldscheine beim Dreh eines Musikvideos verwendet

Das wies der 22-Jährige jedoch zurück. Es handele sich eindeutig um Spielgeld. Er habe es im Sommer 2019 für den Dreh eines Musikvideos im Internet bestellt. Den Kauf konnte er durch die entsprechende Bestellbestätigung belegen. Anschließend habe er mit seinem kleinen Bruder damit gespielt. So sei das Geld auch ins Auto gelangt. „Ich habe das Geld immer wie Spielzeug behandelt und nie als Falschgeld gesehen“, so der Angeklagte.

Jedoch gibt es für Geld einen sehr strengen Schutzbereich. Und die Scheine, die den 22-Jährigen nun in Schwierigkeiten brachten, genügten diesem offenbar nicht. So waren sie laut Richter zumindest teilweise „nur ganz klein“ und nur auf einer Seite als unecht gekennzeichnet – und somit nicht auf den ersten Blick als Fälschung zu erkennen.

Laut Verteidiger war es offensichtlich, dass es sich nicht um echtes Geld handelte

„Die Scheine haben auch nicht die Originalgröße“, warf der Anwalt des Angeklagten ein. Wenn überhaupt sei seinem Mandanten „dilettantisches Verhalten“ vorzuwerfen, weil er die Scheine nach dem Videodreh nicht entsorgt oder zumindest so gelagert habe, dass sie nicht in Umlauf geraten. „Es ist offensichtlich, dass es sich nicht um echtes Geld handelt“, so der Verteidiger. Er forderte deshalb einen Freispruch oder maximal eine Verurteilung wegen eines minderschweren Falls der Geldfälschung.

„Die Auffinde-Situation spricht dafür, dass der Angeklagte die Absicht hatte, das Geld in Umlauf zu bringen“, argumentierte die Staatsanwältin. Die Geldmenge spreche zwar gegen einen minderschweren Fall. Jedoch hielt sie dem 22-Jährigen seine Ausführungen und die schlechte Qualität des Falschgeldes zugute – und forderte eine Bewährungsstrafe von neun Monaten.

Dem folgte der Richter mit dem Urteil von sechs Monaten auf Bewährung nicht ganz. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich der 22-Jährige vermutlich in einem gesonderten Verfahren vor Gericht verantworten.

