Falsche Microsoft-Anrufe: Gifhorner Polizei warnt

Landkreis Gifhorn

Vor diesen vermeintlich fürsorglichen Anrufen warnt die Gifhorner Polizei: In letzter Zeit häufen sich wieder Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. Sie warnen vor einem bevorstehenden Virenbefall mit schlimmen Folgen. Folgt man den Anweisungen, hat das böse Folgen. Vor wenigen Tagen ergaunerten Täter von einer Wolfsburgerin die Daten ihres Konto und ließen sich auch noch 599 Euro überweisen.

So gehen die Täter vor

Das ist die Masche: Meist sind es englischsprachige Anrufer, die vorgeben, beim Software-Riesen Microsoft zu arbeiten und Retter der Computer zu sein. Das könne aber nur gelingen, wenn man den Anweisungen folgt – und vor allem Geld zahlt. Die geforderten Summen schwanken zwischen 80 und 800 Euro. Die Täter versprechen, per Fernwartung den perfekten Schutz des Computers zu installieren. Unter Druck setzen die Gauner ihre Opfer, indem sie vorgeben, Hackerangriffe beim Online-Banking entdeckt zu haben. Um diese auszuschalten, fordern sie dann die Herausgabe der Zugangsdaten.

Die Masche kursiert seit Monaten in ganz Deutschland, lebt offenbar gerade verstärkt in der Region auf. „Im letzten Jahr hatten zwischen 50 und 60 Fällen, die angezeigt wurden. Vor 14 Tagen gab es eine kleine Serie mit zehn Betroffenen, die das der Polizei gemeldet haben“, berichtet Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter. Passiert sei nichts, weil die Betroffenen den Betrug rechtzeitig witterten.

Betrüger spionieren Daten aus

Denn folgt man den Anweisungen der Anrufer, soll meist ein Programm aus dem Internet heruntergeladen werden. Dieses Programm nützt nur einem – nämlich den Betrügern. So erhalten sie Zugriff auf den Computer, können darauf unter anderem Daten ausspionieren und Kontrolle über das Bankkonto erhalten.

Was die Gifhorner Polizei dazu sagt: „Mitarbeiter von Microsoft rufen nicht unaufgefordert an“, so Reuter. Schon hier sollte man das Telefonat beenden. Erst recht nicht sollte man sensible persönliche Daten, Kreditkartennummer und Passwörter ausplaudern. Auch die Aufforderung, Software aus dem Internet herunter zu laden, solle man schlichtweg ignorieren. In manchen Fällen fordern die Täter auch auf, Gutschein-Codes zu kaufen. Auch dabei führen die Täter nichts Gutes im Schilde. Von den gekauften Gutscheinen profitieren einzig und allein die Verbrecher.

Von Andrea Posselt