Polizei und Handwerk warnen vor Geschäften an der Haustür

Sie baldowern Siedlungen nach möglichen gutgläubigen Opfern aus und klingeln dann an der Haustür. Am Ende stehen Hauseigentümer mit überteuerten Rechnungen da. In Westerbeck alarmierten Bewohner jetzt offenbar gerade noch rechtzeitig die Polizei.

Die Masche ist Klaus-Dieter Ahne vom Präventionsteam der Gifhorner Polizei bestens bekannt. Oft geht es um Dachdecker-Leistungen, Gartenarbeiten wie Vertikutieren und Hecke schneiden, oder ein paar freundliche Tiefbauer haben noch etwas Asphalt übrig von einer Großbaustelle, den sie dann als neue Hofzufahrt einbringen – die dann zwei Jahre später wieder erneuert werden muss. Ein Klassiker auch: Noch während der Arbeiten geht plötzlich der Preis nach oben, weil angeblich mehr Schaden festgestellt wurde, als absehbar war. „Diese Fälle kommen immer wieder mal vor. Und mit der Masche muss man immer rechnen.“

Fachleute warnen: Keine Geschäfte an der Haustür machen. Quelle: Archiv

Am Donnerstagnachmittag offenbar in Westerbeck. Dort ging es um eine Dachrinnenreparatur. „Die wurde abgebrochen, weil man sich nicht einigte“, sagt Ahne. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf die Hauseigentümer die Polizei benachrichtigten. „Wir haben die Personalien aufgenommen.“ Ob es tatsächlich ein Betrugsversuch war, kann Ahne noch nicht sagen.

Dubiose Dienstleister haben laut Ahne einen guten Blick für potenzielle Opfer, meistens älteren Alters, die sie übertölpeln könnten. Zielsicher stünden sie bei bestimmten Häusern vor der Haustür und klingelten. Diese Masche kennt auch Kreishandwerksmeister Manfred Lippick. „Die sind darauf spezialisiert und erkennen, wo mögliche Opfer wohnen.“ Er habe neulich jemanden vom Hof seiner Nachbarin geschickt, der dort Reinigungen vornehmen wollte.

Die Corona-Krise spiele den Betrügern in die Karten, meint Lippick. Sie stießen gerade auf Kunden, die froh seien, überhaupt einen Handwerker zu bekommen. Denn die Auftragslage sei zurzeit sehr gut. „Ich selbst habe gerade mehr Anfragen, weil die Leute zuhause sind und feststellen, dass was gemacht werden muss.“ Lippick rät dringend davon ab, auf Geschäfte einzugehen, die ihnen ungefragt an der Haustür aufgeschwatzt würden. Und wenn, sollte man sich vorher ein schriftliches Angebot geben lassen: „Niemals sofort an die Arbeit gehen lassen, ohne vorher etwas in der Hand zu haben.“ Denn plötzlich sei von dem einstmals günstigen Angebot keine Rede mehr – schlecht, wenn das nur mündlich erfolgt war.

Miese Maschen der Trickbetrüger Zu Unrecht an das Geld anderer Leute kommen? Betrüger sind da sehr kreativ. Das sind die wichtigsten Maschen, die in der jüngsten Zeit im Kreis Gifhorn Schlagzeilen machten: Der Enkeltrick ist ein echter Klassiker. Die gewieften Ganoven verwickeln ahnungslose Senioren in ein Gespräch und schleichen sich geschickt in das Vertrauen ein, geben sich als Enkel aus, der in einer Notsituation ist – zum Beispiel im Ausland eine teure Covid-19-Behandlung bezahlen muss – oder ein Auto kaufen will und dafür einen Kumpel als Geldboten schickt. Der falsche Handwerker wird auch gern gespielt. Oft klingeln die Täter an der Haustür. Sie bieten Dienstleistungen überteuert an – zum Beispiel beim Schlüsseldienst –, oder ein Täter räumt die Wohnung aus, während der Komplize das Opfer in ein Gespräch verwickelt. Falsche Polizisten rufen bei Senioren an und behaupten oft, dass bei denen ein Einbruch unmittelbar bevor stehe und sie die Wertsachen in Sicherheit bringen würden. Die junge Mutter mit Kind, die um ein Glas Wasser bittet: Oft hat sie einen Komplizen im Schlepptau, der die Wohnung ausräumt, während sie das hilfsbereite Opfer in ein Gespräch verwickelt. Um sich Zutritt zu Grundstück oder Haus/Wohnung zu verschaffen, geben sich Betrüger sogar als Mitarbeiter von Energieversorgern oder Ordnungsämtern aus. Die Polizei rät, sich in solchen Fällen immer einen Dienstausweis oder eine andere Legitimation zeigen zu lassen und im Zweifelsfall einen Nachbarn hinzuzuziehen.

Auch Ahne rät von Haustürgeschäften ab. „Ich würde lieber ins Telefonbuch gucken und eine Firma aus der Nähe suchen.“ Außerdem appelliert er an Bürger, bei denen jemand ein Haustürgeschäft versuche, die Polizei zu rufen – und zwar gleich über die 110. „Manchmal sind wirklich schon Straftaten passiert.“ Dann sei es wichtig, dass die Kollegen schnell vor Ort seien – und eine gute Personenbeschreibung von den Zeugen bekämen.

Von Dirk Reitmeister