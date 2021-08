Das dürfte ziemlich viele Gifhorner freuen: In der Innenstadt entsteht gerade ein Kreativladen mit Post-Shop. Pakete, Briefmarken und Postbank-Service gibt es ab 1. September in der Woche von morgens bis abends.

Mehr Post-Service in Sicht in Gifhorn: An der Fallerslebener Straße eröffnet am 1. September ein Shop, in dem alle Postdienste verfügbar sind. Quelle: Preuß / dpa Archiv