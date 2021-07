Gifhorn

Gifhorn darf sich seit diesem Monat Fairtrade-Stadt nennen – und lässt dieser ganz besonderen Auszeichnung auch Taten folgen. Für 400 Kinder, für die nach den Sommerferien die Einschulung ansteht, gibt’s jetzt kostenlos Turnbeutel aus fairem Handel. Mit dabei ist ein Brief des Bürgermeisters.

Entstanden ist das Projekt im Rahmen der Bewerbung der Stadt Gifhorn um die Auszeichnung Fairtrade-Town. „Damit wollen wir in unserer Stadt dazu beitragen, dass der Handel fair und transparent gestaltet wird und dass es keine Kinder- und Zwangsarbeit in der Herstellung von Produkten gibt“, sagt Jens Brünig, Fachbereichsleiter Bildung und Jugend bei der Stadtverwaltung.

Die Beutel wurden in Indien genäht und gefärbt

„Die Beutel wurden zu fairen Löhnen in Indien genäht und gefärbt und später in Kroatien bedruckt“, verweist Christa Bausch vom Gifhorner Weltladen auf nachvollziehbare und transparente Produktions- und Lieferketten. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Aktion nun erfolgreich abschließen können“, ergänzt der ehemalige Pastoralreferent Martin Wrasmann, der ebenfalls im Weltladen engagiert ist. Mit den Turnbeuteln – gefertigt aus Bio-Baumwolle – würden schon die Kleinsten an das Thema herangeführt, „wie unsere Welt gerechter gestaltet werden kann“.

Drei Partner sind bei der Aktion mit im Boot

Neben dem Gifhorner Weltladen und der Stadt ist als Partner auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg bei dieser Fairtrade-Aktion mit im Boot. Die ersten der 400 Turnbeutel wurden am Montagvormittag in der Altfrid-Kindertagesstätte am Koppelweg verteilt.

In jedem Beutel befindet sich ein Brief von Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. „Bei Produkten, die Fairtrade sind, wird darauf geachtet, dass die Menschen gut von ihrer Arbeit leben können und dort auch gut behandelt werden“, macht der Verwaltungschef die angehenden Abc-Schützen mit dem gerechten Handel vertraut. Außerdem müsse unter dem Fairtrade-Gesichtspunkt auch die Umwelt geschützt werden – giftige Stoffe seien bei der Herstellung verboten.

„In Gifhorn gibt es bereits viele Geschäfte, in denen man Fairtrade einkaufen kann. Achtet beim nächsten Einkaufsbummel doch mal auf das Fairtrade-Siegel“, wendet sich Nerlich an die Kinder und selbstverständlich auch an ihre Eltern.

Lesung mit Frank Hermann im Ratssaal geplant

Rüdiger Wockenfuß von der Fairtrade-Steuerungsgruppe bereitet inzwischen das nächste Projekt vor. Am 4. November wird Fairtrade-Autor Frank Hermann zu einer Lesung in den Ratssaal kommen, am 5. November will er sich in einer Schule den Fragen der Kinder und Jugendlichen stellen.

Von Uwe Stadtlich