Gifhorn

Da steckte ganz schön Dampf hinter: Noch nicht einmal Jahr ist es her, dass sich die Stadt Gifhorn darum bewarb, Fairtrade-Stadt zu werden. Das Ergebnis ist bunt und vielseitig, wie sich am Donnerstag auf dem Gifhorner Marktplatz zeigte. 17 Projektpartner feierten, dass nun das offizielle Zertifikat da ist.

„Eine denkwürdige Stunde“, sagte Martin Wrasmann, der als Vertreter des Café Aller die mehr als einstündige Feier moderierte. Den musikalischen Startschuss gab Tobias Kowalski, Erzieher der Altfrid-Kita, mit Liedern, „die die Kinder morgens singen“.

„Breites Spektrum an Partnern“

Rüdiger Wockenfuß, der das Projekt in den Händen hielt, ließ Revue passieren, wie erstaunlich schnell Ratsbeschluss und Umsetzung erster Projekte in Gifhorn passierten. Viel mehr als die Idee, fairen Handel zu unterstützen, stecke inzwischen in dem Bündnis „mit einem breiten Spektrum an Partnern“.

„Wir reden nicht mehr übereinander, sondern miteinander.“ Klare Botschaft: Beim bloßen Feiern des Zertifikats soll es beileibe nicht bleiben. „Wir wollen mehr erreichen.“ Die Idee des fairen Handels soll auch regional gestärkt werden.

Fridays for Future gab den Anstoß

Der Anfang ist gemacht, auch wenn vor zwei Jahren Fridays for Future mit ihrer Idee eher belächelt worden sei, erinnerte sich Philip Knotz, Gründer der Gifhorner Ortsgruppe. „Wenn wir Fairtrade-Stadt geworden sind, dann schaffen wir auch den Weltwechsel. Ich bin begeistert zu sehen, dass sich Gifhorn auf den Weg gemacht hat.“

Es geht um nicht weniger als um die Verbesserung der Welt

Die Welt verbessern – da ist auch Bürgermeister Matthias Nerlich motiviert. Man müsse eben einfach nur anfangen. Zögern und zaudern sei keine Option. Das Projekt Fairtrade-Stadt Gifhorn lässt ihn staunen. „Großartig die Dynamik, die sich entwickelt hat.“ Das Miteinander sei gewachsen. Für ihn steht fest: „Das ist erst der Beginn.“

Als Videobotschaft gratulierte eine Vertreterin der Fairtrade-Bewegung, Kinder überreichten Nerlich auf der Bühne das reale Zertifikat. Real auch, wie die Projektpartner – von Sparkasse über Arche-Kindergarten bis hin zu den Stadtwerken – jetzt schon das Thema fair gehandelte Produkte umsetzen.

Modenschau, Drums Alive und ein fairer Umgang miteinander

Der Eine-Weltladen zeigte, dass auch unter fairen Bedingungen hergestellte Mode in Gifhorn erhältlich ist, die sich buchstäblich sehen lassen kann. Der Hof aus Isenbüttel zeigte Drums Alive auf der Bühne, servierte Suppe und zeigte damit gleich anschaulich den Gedanken vom lokalen Fairtrade. Roland Bursian bat um Spenden für eine Portion Suppe. Das Geld gehe an die Gifhorner Tafel. „So einfach“ könne fairer Umgang in einer Stadt sein.

Von Andrea Posselt