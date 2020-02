VLG sucht Busfahrer – und ist in Serbien fündig geworden

Gifhorn

In Sachen Personalnot sieht Gifhorns VLG inzwischen eine erste Entspannung. Sieben Fahrer aus Serbien sind eingearbeitet, im März kommen weitere acht. Das Unternehmen des Landkreises wird sich dennoch auch in Zukunft kümmern müssen, denn neue Konzepte und bessere Angebote sollen mehr Autofahrer zum Umsteigen auf die Öffis verleiten. Und ohne Fahrer geht das nicht.

„Wir müssen die Entscheidungen in den Gremien abwarten“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Doch wenn es nach ihm ginge, würde das gemeinsam mit dem Regionalverband Braunschweig angestrebte Pilotprojekt „Bus on demand“ (Bus auf Nachfrage) im Nordkreis durchstarten. Ausgesucht ist die vom Nahverkehr bislang eher bescheiden abgedeckte Gegend zwischen Steinhorst und Wahrenholz.

Busfahrer händeringend gesucht: VLG-Chef Stephan Heidenreich, Landrat Dr. Andreas Ebel und stellvertretender Betriebsleiter Sven Glowniewski (v.l.) im vorigen Sommer mit der Kampagne. Inzwischen sind sieben serbische Fahrer eingearbeitet. Quelle: Andrea Posselt Archiv

Bus on demand – das ist ein Konzept, das sich der Nutzer wie ein Zwischending von Linienbus und Taxi vorstellen muss – auch beim Tarif, der laut Ebel „erschwinglich“ sein soll. Die Tochter auf dem Weg zum Klavierunterricht und der Rentner zum Arzttermin: Sie sollen künftig per Anruf oder Smartphone-App einen Bus anfragen. Das Fahrzeug ist zwar ein Kleinbus mit acht Sitzplätzen – auch Taxiunternehmen wollen Landkreis und VLG einbinden –, kommt aber nicht an die Haustür, sondern zu einer Bushaltestelle. Einen festen Fahrplan wie bei einem Anrufbus gibt es nicht, aber wenn der Bus on demand als Zubringer zum nächsten Linienbus oder zur Regionalbahn dient, ist er schon an einen gewissen Takt gebunden. VLG-Chef Stephan Heidenreich: „Es wird gewisse Zeitfenster geben.“

Den Nahverkehr stärken: Mehr Autofahrer sollen umsteigen – doch dazu braucht es ein ausgebautes Busangebot und somit mehr Fahrer. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Diese neuen Zubringerbusse sollen vor allem die jetzt schon starken Linien 133, 135 und 137 ergänzen, erläutert Heidenreich. Dafür will er Fahrten anderer Linien, die regelmäßig eher von leeren Bussen geprägt sind, einschränken.

Das plant der Regionalverband auch noch

Der Regionalverband Braunschweig plant darüber hinaus, in den nächsten Jahren auf den Linien 120 von Hankensbüttel nach Wittingen und 140 von Gifhorn nach Meinersen den Takt und die Verknüpfung mit den Bahnen zu verbessern und mehr Fahrten anzubieten. Folge dieser Anstrengungen, den ÖPNV attraktiver zu machen: Ohne Fahrer geht es nicht. Und dabei hatte die VLG schon im vorigen Sommer Alarm geschlagen.

Deutsche Botschaft hilft der VLG

Inzwischen greift laut Heidenreich die kurzfristig auch mit Hilfe der deutschen Botschaft in Serbien eingefädelte Lösung. Sieben Busfahrer aus dem Balkanland kamen im November nach Gifhorn. „Sie wurden eingewiesen – umfangreich und intensiv“, sagt Heidenreich. „Das Fahren ist dabei nicht das Thema, sie sind ausgebildete Busfahrer.“ Es geht vor allem um die Verständigung.

Seit einer Woche sind die sieben allein unterwegs. Dennoch gehen sie weiterhin an drei Abenden pro Woche noch zum Sprachunterricht. Untergebracht sind sie vorübergehend in Unterkünften, Ziel ist laut Heidenreich aber, Wohnungen zu finden, damit auch die Familien der Leute nachkommen können.

Personalsuche: VLG muss am Ball bleiben

Im März kommen weitere acht serbische Busfahrer nach Gifhorn. Ist damit das Personalproblem gelöst? Fürs erste ja, sagt Heidenreich. Aber ihm ist klar, dass die VLG am Ball bleiben muss. Sie sei im Kontakt mit dem Jobcenter und werde weiterhin auch um deutsche Kräfte werben. „Es wird auf Dauer nicht einfach sein.“

