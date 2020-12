Gifhorn

Im Kampf gegen Corona stellt der Staat für über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen rund 81 Millionen FFP-2-Schutzmasken bereit. Am Dienstag war erster Ausgabetag. Drei Masken gab’s für jeden Berechtigten kostenlos. Gifhorns Apotheken erlebten einen Ansturm.

„Die Nachfrage ist gewaltig“, weiß Dietmar Ruscheinsky-Rotter, Chef der Gifhorner Stadtapotheke am Steinweg. Bereits um 8.30 Uhr hätten insbesondere Seniorinnen und Senioren vor der Tür seiner Apotheke Schlangen gestanden – selbstverständlich mit Abstand. In nur kurzer Zeit hatten Ruscheinsky-Rotter und sein Team das georderte Masken-Kontingent verteilt. 250 Masken hatte die Stadt-Apotheke geliefert bekommen. „Kurz nach 10 Uhr waren alle weg“, wartet Ruscheinsky-Rotter jetzt auf Nachschub. „Die Bestellung ist längst raus.“ Engpässe an FFP-2-Masken – die Abkürzung FFP steht für Filtering Face Piece – werde es jedoch nicht geben.

Anzeige

Schon am Vorabend gab’s Nachfragen

Auch bei Thorsten Stoye in der Gifhorner Aller-Apotheke war der Ansturm am Dienstag groß. „Schon am Vorabend gab’s Nachfragen“, berichtet Stoye, der mit der Ausgabe der FFP-2-Masken am Dienstagmorgen startete. „Weil’s voll war, haben wir die Masken zeitweise auch vor unserer Apotheke an die Berechtigten abgeben.“ Dabei legt Stoye wert auf die Feststellung, dass auch die Apothekerinnen und Apotheker in Gifhorn bei der Masken-Beschaffung in Vorkasse gegangen seien. „Wir hoffen, dass der Bund uns das Geld im Januar, spätestens jedoch im Februar erstattet.“

Bieten besseren Schutz in Corona-Zeiten: Die FFP-2-Masken sollen helfen, die Fallzahlen in den Keller zu drücken. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Erforderlich für die Abholung der Kostenlos-Masken sei im ersten Schritt ein gültiger Personalausweis oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen gewesen, erklärt Stoye. „Die Abgabe an berechtigte Stammkunden erfolgte ohne Nachweis“, ergänzt Ruscheinsky-Rotter.

Anspruch auf insgesamt 15 Masken

Insgesamt hat jeder Berechtigte Anspruch auf insgesamt 15 Masken. Im Januar soll’s mit der Verteilung darum weitergehen. „Dann gibt’s im Zeitraum bis zum 28. Februar noch einmal jeweils sechs Masken“, weiß Stoye. Dafür gebe es fälschungssichere Coupons von den Krankenkassen. Ein Eigenanteil von zwei Euro sei zu zahlen. Dieses Prozedere plane das Bundesgesundheitsministerium auch für den dritten Schritt. Im Zeitraum vom 16. Februar bis zum 15. April gebe es dann noch einmal sechs weitere Masken – ebenfalls mit einer Zuzahlung von zwei Euro.

Ein wesentlich besserer Schutz

Beide Apotheker wissen, dass die FFP-2-Masken gegenüber einer normalen Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff einen wesentlich besseren Schutz garantieren. „Waschbar sind die Masken jedoch nicht“, erläutert Ruscheinsky-Rotter. Die Tragedauer einer FFP-2-Maske hänge von der Häufigkeit der Verwendung ab, ergänzt Stoye. Auch er hat schon wieder Nachschub geordert. Montag oder Dienstag werde seine nächste Maskenlieferung eintreffen.

Diese Menschen haben einen Anspruch auf die Schutzmasken Ein Anspruch auf Schutzmasken besteht laut Bundesgesundheitsministerium, wenn die Versicherten das 60. Lebensjahr vollendet haben oder bei ihnen eine der folgenden Erkrankungen oder einer der folgenden Risikofaktoren vorliegt: • Chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale • Chronische Herzinsuffizienz • Chronische Niereninsuffizienz Stadium ≥ 4 • Demenz oder Schlaganfall • Diabetes mellitus Typ 2 • Aktive, fortschreitende oder metastasierte Krebserkrankung oder stattfindende Chemo- oder Radiotherapie • Stattgefundene Organ- oder Stammzellentransplantation • Trisomie 21 • Risikoschwangerschaft

Wer keinen Anspruch auf eine Gratis-Maske hat, kann sie kaufen. Kunden sollten dabei darauf achten, dass die Produkte Prüfsiegel tragen. Für zertifizierte FFP-2-Masken versprechen die Hersteller, dass sie rund 94 Prozent der Viren abhalten. Sie seien somit ein guter Alltagsschutz.

Von Uwe Stadtlich