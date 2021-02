Landkreis Gifhorn

Wer nicht unbedingt auf den verschneiten Straßen im Landkreis Gifhorn unterwegs sein muss, der lässt es bleiben. Und wer unterwegs sein muss, der muss mitunter auch schon einmal kapitulieren. So geschehen am Dienstag bei der Deutschen Post. „Wir können im gesamten Landkreis Gifhorn nichts zustellen. Es ist eben Winter. Wenn stellenweise 50 Zentimeter Schnee liegen, ist das schon heftig“, sagte Jens-Uwe Hogarth, Sprecher der Deutschen Post, auf AZ-Anfrage.

Zur Galerie Ansichtssache bleibt der Winter im Landkreis Gifhorn: Was für Rettungsdienste, die Post und die Müllabfuhr ein Horror ist, bereitet Kindern Spaß. Und auch Hobbyfotografen.

Auch das Autobahn-Chaos behindert die Abläufe bei der Post

Versucht habe die Post alles, etwa mit eigenen Treckern am Zustellstützpunkt den Hof vom Schnee befreit. „Doch als die ersten Wagen auf die Straßen fuhren, hingen sie im Schnee fest“, berichtete Hogarth. Abgesehen davon stocke gerade in weiten Teilen Deutschlands der Transfer von Briefen und Paketen. Auf einigen Autobahnen hat der Schnee für Schach matt gesorgt, darunter leide die Post wie viele andere Dienstleister eben auch, so der Post-Sprecher.

Anzeige

Probleme auch bei der Post: Sie hat am Dienstag die Zustellung eingestellt, die Fahrzeuge kamen schon kaum noch vom Hof. Quelle: Michael Franke

Eiskalt erwischt hat es auch Abfallentsorger Remondis, auch wenn das Unternehmen sich so aufgestellt hat, das es nach eigenen Angaben in der Region einer der wenigen Abfallentsorger in einem Landkreis war, der die Sammlung des Abfalls aufrecht erhalten habe. Wegen der eisigen Temperaturen wurden in Absprache mit dem Landkreis die Termine für die Biomüll-Abfuhr bis 19. Februar ausgesetzt.

Remondis bemüht sich um normale Abläufe – aber findet im Schnee Grenzen

„Dank des dadurch freiwerdenden Personals und des Fuhrparks konnten wir die übrigen Touren verstärken (Restabfall, Altpapier, Sperrmüll, gelbe Säcke) und haben Montag und Dienstag trotz der Witterung etwa 75 Prozent der Touren abfahren können“, berichtet Sprecherin Anna Ephan. Bei rund 25 Prozent blieb der Abfall jedoch liegen, weil die Strecken wegen der Straßenzustände nicht befahrbar waren.

„Die Touren in diesen Straßen entfallen ersatzlos und die Abfälle werden erst zum nächsten regulären Abfuhrtermin abgeholt. Dabei werden selbstverständlich auch Übermengen mitgenommen, die auch in gewöhnlichen Abfallsäcken dazugestellt werden können. Es werden also keine separaten Landkreis- oder Remondis-Säcke benötigt“, so Ephan.

Die Müllabfuhr kapituliert: 25 Prozent der Strecke waren unbefahrbar. Quelle: Anke Lütjens

Einige Remondis-Fahrzeuge blieben schon stecken

Dass in diesen Zeiten nicht alles nach Plan gehen könne, dafür bittet Remondis um Verständnis. In Ehra-Lessien etwa hätte sich ein Fahrzeug von Remondis festgefahren im Schnee. Anwohner und Landwirte hätten schon mehrfach Fahrern geholfen. Sigrid Franzke gehörte mit zu jenen Anwohnern in Ehra, deren Restmülltonne nicht wie gewohnt am Montag geleert wurde. Dass Remondis am Dienstag erneut Wagen losschickte, erleichterte sie dann doch. Ebenso die Aufklärung, dass sie Mehrmengen an Abfall einfach in handelsübliche Müllsäcke zur Tonne stellen darf.

DRK-Rettungsdienst: Ein Fahrzeug in Glätteunfall verwickelt

Einfach ist es derzeit für viele Mitarbeiter des DRKs Gifhorn nicht, besonders für die Rettungsdienste, die Menschen in Not helfen. Die kämpfen gerade vor allem auf den wenig geräumten Nebenstraßen und Gehwegen darum, wie sie Patienten in den Rettungswagen bringen, berichtet Roland Strehmel, Öffentlichkeitsbeauftragter beim DRK. Sogar einen glättebedingten Unfall gab es schon, als ein Auto in einen Rettungswagen rutschte. Es sei Gott sei dank beim Blechschaden geblieben.

Mehr Fahrzeit einplanen und extrem vorsichtig fahren – das sei ansonsten beim DRK die Devise. Dass Pflegekräfte und „Essen auf Rädern“ mitunter etwas später kommen, dafür bittet das DRK um Verständnis.

Lesen Sie auch:

Von Andrea Posselt