Extra-Zahlung: Landkreis Gifhorn spendiert Kreissportbund 1900 Euro

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn unterstützt seit vielen Jahren den Breitensport. Ein Teil der Unterstützung zeigt sich ganz praktisch bei den Zuschüssen für die Sportübungsleiter. Da im letzten Jahr coronabedingt allerdings weniger Fortbildungen stattfinden konnten als geplant, blieben Ende 2020 rund 1 600 Euro übrig.

Der Landrat kann in solchen Fällen über Zuschüsse bis zu 2 000 Euro frei verfügen. Deshalb entschied er, dass das Geld nicht an den Landkreis zurückfließen, sondern weiterhin den Vereinen direkt zu Gute kommen soll. So wurde auch schon 2019 verfahren.

Mit dem zusätzlichen Geld können die Vereine beispielsweise Trainingsutensilien beschaffen

Die somit beim Kreissportbund verbleibenden Mittel sollen für gemeinnützige Zwecke in der Vereinsarbeit eingesetzt werden. Das heißt, das Geld soll direkt bei den Vereinsmitgliedern ankommen. „Die Sportvereine leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Deswegen liegt es mir besonders am Herzen, die Arbeit entsprechend zu würdigen. Im Sinne des Gemeinwohls können die Vereine mit dem zusätzlichen Geld beispielsweise Trainingsutensilien wie Fußballschuhe beschaffen, die einzelnen Mitgliedern eine Teilhabe am Training ermöglichen“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel.

Der Kreissportbund Gifhorn zeigt sich erfreut. Hans-Herbert Böhme, Vorsitzender des KSB Gifhorn, bedankt sich im Namen der Mitgliedsvereine und erklärt: „Da die Zuschüsse des Landkreises Gifhorn teilweise nicht in voller Höhe für Honorare der Übungsleitenden verwendet wurden, kommen sie jetzt für andere Zwecke zum Einsatz.“

Von der AZ-Redaktion