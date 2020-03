Dank „Fußbodenheizung“: Der erste Spargel ist da

Neubokel

Auf diese Nachricht haben Gifhorns Spargelfans bereits gewartet: Das edle Stangengemüse wird in Neubokel ab sofort täglich frisch gestochen. Auf dem Spargelhof von Henning und Jürgen Kuhls in Neubokel fiel der Saison-Startschuss bereits in der vergangenen Woche. Spezialfolie und „Fußbodenheizung“ machen’s möglich.

„Die Vorbereitungen für die Spargelsaison 2020 fielen bereits im November“, berichtet Henning Kuhls. Mit Spezialmaschinen wurde „aufgedämmt“. „Danach kam die schwarz-weiße Spargelfolie drauf – selbstverständlich mit der schwarzen Seite nach oben, damit die wärmenden Sonnenstrahlen besser absorbiert werden können“, so Kuhls.

Abwärme der Biogasanlage wird genutzt

Auf diese Art und Weise hat Gifhorns größter Spargelhof eine Anbaufläche von rund 50 Hektar für die Saison vorbereitet. „Zudem nutzen wir zwei Hektar der Gesamtfläche für den Anbau von Heizspargel – und der sprießt inzwischen kräftig“, freut sich der Landwirt aus Neubokel. Die Abwärme einer Biogasanlage werde eingesetzt, um im Damm für die „richtige Temperatur“ zu sorgen, erläutert Kuhls. „Der Spargel braucht etwa zwölf Grad, um zu treiben“, weiß Henning Kuhls. Die Wärme einer Biogasanlage – sie arbeitet ähnlich wie eine Fußbodenheizung mit Vor- und Rücklauf – mache es möglich.

Spezielle Messsonden im Damm, die Signale aus verschiedenen Tiefen senden, informieren Jürgen und Henning Kuhls rund um die Uhr über die Temperatur im Erdreich. „Die Daten bekomme ich direkt auf mein Smartphone – so ist es möglich, sofort regelnd einzugreifen“, erklärt der Spargelbauer aus Neubokel.

Täglicher Einsatz von einem großen Team

„Täglich wird auf den beheizten Felder inzwischen einmal täglich gestochen“, so Kuhls. Sieben Saisonarbeiter aus Rumänien sind im Einsatz. Vom Suppenspargel bis zur ersten Sorte sei alles im Angebot und im Hofladen (derzeit von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet) erhältlich. Kunden, die größere Mengen benötigen, sollten jedoch vorbestellen.

„Wir hoffen auf Wärme – und darauf, dass die normale Spargelsaison noch vor Ostern startet“, gibt sich Kuhls optimistisch. Mit mehr Sonne und Wärme gehe auch der Spargel-Ernteertrag spürbar nach oben. In der Hauptsaison, die in der Regel bis Mitte Juni andauert, beschäftigen Jürgen und Henning Kuhls auf ihrem Hof 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Stechen, das Schälen und die Weiterverarbeitung des Spargels.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Stadtlich