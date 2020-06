„Es ist so traurig“: So sehr hoffen Gifhorner Schützen auf 2021

Gifhorn

Ja, das ist ganz schön bitter für alle Gifhorner, denen das Schützen-Gen in die Wiege gelegt wurde. Das Jahr 2020 bleibt eine weiße Seite in den Chroniken von BSK und USK Gifhorn. Silke Ehrhardt ist so jemand, der gerade etwas fehlt. Die Ehefrau des amtierenden Schützenkönigs Andreas Erhardt war am Donnerstagmorgen am Marktplatz. Dort wäre normalerweise offizielle Eröffnung gewesen. „Es ist so traurig. Ein paar Mal hatten schon welche Tränen in den Augen.“

Auch Gifhorns Schützen hat es erwischt: Keine Umzüge, kein Rummel, nichts. In der Corona-Zeit bleibt allen nur viel Humor und die Vorfreude auf 2021.

Eines ist klar: „Abschalten kann man nicht, dass jetzt eigentlich Schützenfest wäre.“ Gifhorns Schützenkönig ist da pragmatischer, für ihn ging es am Donnerstag wie gewohnt zur Arbeit. Als morgens die Sonne schien, habe er noch gedacht: „Wie gut, dass wir in der Hitze jetzt nicht marschieren müssen.“ Dass die Uniform nun im Schrank bleibt, schmerze nicht. Dafür dürfe er sich ja jetzt auf eine zweite Amtszeit freuen. „Und wer hat das schon?“ Die Schützenscheibe dürfte ein Unikat werden – 2019 bis 2021 steht darauf. Zuletzt gab es einen über Jahre amtierenden Schützenkönig nur während des Zweiten Weltkrieges. Nun zwingt Corona Gifhorns Schützen zum Stillstand.

„Wichtiger, dass alle gesund bleiben“

Auch die Stadtkönigin Monika Kopatzki. „Sehr traurig“ habe ihr Donnerstag begonnen. „Aber wenn wir dadurch alle gesund bleiben, ist das doch wichtiger.“ Bis Sonntag bestimme nun der eigentliche Festablauf ihre Gedanken. „Jetzt wären wir beim Umzug, jetzt wären wir im Deutschen Haus...“ Tragisch für sie: Die Stadtkönigin wird immer erst am Lustigen Sonntag, also zum Schluss der Saison, proklamiert. Ihre Regentschaft war bislang also noch nicht mit Leben gefüllt. „Dann muss ich eben noch ein Jahr warten, bis ich alles erleben kann als Königin“, trägt sie es mit Fassung. Blau-rot geschmückt hat sie ihr Zuhause über die Tage. Und am Donnerstagmorgen kam wenigstens einmal kurz die Uniform zur Geltung. Ein Foto, mit dem sie ihren Zug ermuntern will. Nächstes Jahr geht’s weiter. „Und dann werden wir es so richtig krachen lassen.“

„Kein Trübsal blasen“

Für BSK-Major Carsten Gries ist am Schützenfest 2020 bereits ein Haken. So „traurig“ die Absage auch sei, so wolle er „kein Trübsal blasen und in die Zukunft gucken“. In die Online-Ansprache des Bürgermeisters habe er kurz schauen können. Gefallen hat ihm der Vergleich zwischen dem Eiffelturm in Paris und dem Gifhorner Schützenfest. Wichtig ist ihm die Botschaft an alle BSK-Mitglieder, in diesen Tagen keinerlei Aktionen zu starten, die gegen Corona-Regeln verstoßen.

Mehr als die Flagge im heimischen Garten zu hissen, ist auch USK-Major Karsten Ziebart nicht vergönnt. „Ein bisschen Wehmut ist schon dabei“, sagt er, der das Online-Schützenfest verfolgt. „Aber es wird ja alles nachgeholt nächstes Jahr, dann umso heftiger.“ Auch ihm ist wichtig, dass alle Disziplin zeigen und keine Corona-Verstöße vorkommen. Gefreut hat ihn, dass die USK-Schützenfesttasche so gut angekommen sei. „Da haben sogar einige Tränen vor Rührung vergossen.“

Von Andrea Posselt