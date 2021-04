Es ist offiziell: Gifhorns Realmarkt wird zu Kaufland

Gifhorn

Anfang April hatte sich Kaufland noch zurück gehalten auf die AZ-Anfrage, ob der Discount-Riese den Gifhorner Real-Markt übernimmt. Am Dienstag kam nun die offizielle Bestätigung: Alisa Götzinger, Sprecherin von Kaufland, teilte mit: „Zum 26. Juli übernimmt Kaufland den Real-Markt.“

Etwa 170 Mitarbeiter sind bei Real beschäftigt. Auf Nachfrage, was aus denen werde, schreibt Alisa Götzinger: „Die Planungen zur Integration und den Umbaumaßnahmen laufen auf Hochtouren, bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir daher heute noch keine Details kommunizieren. Gerne informieren wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt umfassend.“

Zwei Tage bleibt der Markt für die Belieferung mit neuer Ware und den Umbau geschlossen

Hingegen informiert sie bereits, dass der Markt am Montag und Dienstag, 26. und 27. Juli, geschlossen bleibe. „An diesen beiden Tagen wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht“, antwortet sie schriftlich auf die Anfrage der AZ. Am Mittwoch, 28. Juli, eröffnet dann der Kaufland-Discounter. „In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert.“ Das soll bei laufendem Betrieb passieren, ein Einkauf sei auch in dieser Phase möglich.

Bundesweit betreibt Kaufland über 680 Märkte und beschäftigt mehr als 72 000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ergänzt wird dieses Angebot unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie durch wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware.

Mehrere Konkurrenten waren an Real interessiert

Als Übernahmekandidat ist Real schon seit einiger Zeit im Gespräch. Außer Kaufland kamen sowohl Edeka als auch Globus als neue Eigentümer in Frage, seit März 2020 rumorte es in der Gerüchteküche.

Von Christina Rudert