Landkreis Gifhorn

Es ist bereits amtlich und in einer schriftlichen Allgemeinverfügung des Landkreises formuliert: Die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn wird verlängert – und zwar bis 2. Mai.

Berufung auf die Verordnung des Landes

In der Verfügung beruft sich der Landkreis auf die Verordnung des Landes Niedersachsen. Demnach sollen „Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz in einem Dreitagesabschnitt den Wert von 150 überschreitet und diese Überschreitung nach Einschätzung der örtlich zuständigen Behörden von Dauer ist, Ausgangsbeschränkungen“ anordnen.

Die Inzidenzwerte sind deutlich zu hoch

Täglich habe das Gesundheitsamt die Corona-Lage im Blick behalten, ob eine Verlängerung der Ausgangssperre angemessen sei. Der Landkreis Gifhorn weise mit Datenstand vom Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 186,4 auf. Die Inzidenz befindet sich seit dem 20. März durchgängig über der Grenze von 100 und seit dem 27. März – nahezu durchgängig – über der kritischen Marke von 150. Das kurzzeitige Absinken sei einzig und allein dem Test- und Meldeversatz des Osterwochenendes geschuldet.

Steigende Fallzahlen erwartet

Prognostisch sei für den Landkreis Gifhorn mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und der Inzidenz zu rechnen, die ohne die verhängte Ausgangsbeschränkung noch deutlich höher ausfallen würde, heißt es.

Von Andrea Posselt