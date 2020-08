Landkreis Gifhorn

Lästig, mitunter schmerzhaft und ausgesprochene Plagegeister bei Kaffeetafeln im Freien – die Wespen. Zum Sommerende hin schwirren immer mehr von ihnen in Nähe süßer Speisen und Getränke. Und nicht nur gefühlt sind es in diesem Sommer mehr als in anderen Jahren. Nabu-Beauftragter, Oberärztin und Bäckerei-Leiter wissen, wie sich ein Stich verhindern lässt oder – falls es doch passiert – wie er zu behandeln ist.

Dass die Wespen nicht alle über einen Kamm geschoren werden sollten, erklärt Diplom-Biologe Florian Preusse: „Lediglich zwei der acht heimischen Wespenarten fliegen unsere Teller im Spätsommer an, die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe.“ Im August und September erreichen die beiden Arten ihre maximale Volksgröße von bis zu 12 000 Individuen und seien auf der Suche nach Kohlehydraten für sich selbst und nach Proteinen als Nahrung für die Larven. Wespenvölker leben nur für ein Jahr. Während zum Herbst hin der Nestbestand stirbt, überwintern die Jungköniginnen, um im nächsten Jahr ein neuen Staat zu gründen. „Im Durchschnitt sind dabei zwei von 100 Jungköniginnen erfolgreich, doch ein milder und trockener Frühling wie in den letzten beiden Jahren bietet günstige Bedingungen“, begründet Preusse, Erster Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Gifhorn, die gefühlte Zunahme an Wespenbeständen, die von der gestiegenen Anzahl an Beratungsanrufen bestätigt wird.

In diesem Nest leben sächsische Wespen: Laut Nabu sind sie friedlicher als andere Wespen-Arten. Quelle: Nabu-Kreisverband Gifhorn

Da jedoch die wenigsten die verschiedenen Wespenarten auseinanderhalten können, leidet zum Beispiel die Sächsische Wespe unter dem Ruf ihrer Artgenossen – sie hat ihre Nester längst an gut sichtbaren Stellen gebaut und ist nicht mehr so aktiv, außerdem sind ihre Stiche nicht so schmerzhaft.

Sollte ein Nest in unmittelbarer Wohnnähe entdeckt werden, muss dieses keineswegs zerstört werden. Der Nabu hat auf seiner Homepage die Telefonnummern von drei Wespen-Beratern stehen – mit denen können Betroffene einen Termin vereinbaren. Die Experten bestimmen die Art der Wespen und können in vier von fünf Fällen eine Umsiedlung oder Vernichtung verhindern, wie Preusse berichtet.

Ein Genuss für Wespen: Süße Getränke wie Berliner Weiße sind auch bei den schwarz-gelben Plagegeistern beliebt. Quelle: Archiv

Von Wespenfallen und Kunstnestern rät der Fachmann ab. Speziell die Fallen, die mit Lockduft arbeiten, können kontraproduktiv sein. Den besten Schutz am Esstisch bietet aus seiner Sicht das Abdecken der Speisen und Getränke, andernfalls gesellen sich schnell weitere Wespen hinzu – auch beim Bäcker keine Seltenheit. „Klappt eigentlich sehr gut“, bewertet Nils Leifert, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Bäckerei, die getroffenen Maßnahmen. Die mit Backwaren befüllten Bleche werden morgens umgehend mit einer durchsichtigen Plastikabdeckung überstülpt, um den Wespen den Zugang zu verweigern. Trotzdem sehe es von Filiale zu Filiale unterschiedlich aus, die Mitarbeiter gingen aus Erfahrung jedoch sehr gelassen mit den stacheltragenden Insekten um.

Hier gibt’s Tipps zum Umgang mit Wespen Der Nabu-Kreisverband bietet regionale Beratungstelefone an. Für die Samtgemeinden Brome und Boldecker Land sowie die Gemeinde Sassenburg ist Ansprechpartner Jens Winter, erreichbar unter Tel. (01 52) 34 28 92 38. Für Hankensbüttel, Wittingen und Wesendorf ist Hans-Jürgen Riedel unter Tel. (01 57) 53 00 78 98 erreichbar, und um Meinersen, Papenteich, Isenbüttel und die Stadt Gifhorn kümmert sich Florian Preusse, Tel. (01 73) 93 13 912. Auch Mail-Kontakt ist möglich an Hornissen-NABUGifhorn@gmx.de. Der Nabu hat außerdem einige Homepages aufgelistet für weiterführende Informationen: www.aktion-wespenschutz.de, www.hornissenschutz-bs.de, www.hornissenschutz.de, www.hymenoptera.de, www.hummelfreund.com und www.wildbienen.info/.

Weitere Tipps, um das Risiko eines Insektenstichs zu minimieren, hat die HNO-Abteilung des Helios Krankenhauses Gifhorn parat. Nach Wespen sollte nie hektisch geschlagen und ihre Aufenthaltsorte gemieden werden. Nebst Waschen der Hände und des Mundes sollten Essensreste entfernt und Fenster geschlossen gehalten werden. Auch eng anliegende Kleidung in heller Farbe und der Verzicht auf Parfüm oder parfümierte Kosmetika vermeidet unnötigen Kontakt zu Wespen.

Dr. Evelin Voss Quelle: Helios Klinikum Gifhorn

Wird dennoch jemand gestochen, rät Dr. Evelin Voss, Leiterin der HNO-Abteilung im Helios Krankenhaus, zuerst zu altbewährten Hausmitteln wie Zwiebelsaft oder auch Kühlakku. Knapp 20 Prozent der Deutschen leiden allerdings an einer übersteigerten örtlichen Reaktion. „Im Moment erreichen das Krankenhaus fast täglich Patienten mit heftigen Folgen eines Wespen- oder Bienenstichs, die stationär oder sogar intensivmedizinisch versorgt werden müssen“, so die Oberärztin. Sie empfiehlt Testungen, ob eine Allergie gegen Insektengift vorliegt. Allergiker sollten ein Notfall-Set griffbereit am Körper tragen.

Von Hinnerk Jordan