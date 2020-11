Es gibt Corona-Fälle an den BBS I in Gifhorn und am Gymnasium in Meine

Gifhorn/Meinersen

Corona hat die Schullandlandschaft im Landkreis Gifhorn endgültig erreicht. Nachdem der Landkreis Gifhorn auf AZ-Anfrage einen Fall in der Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule bestätigt hatte, bestätigte er nun ebenfalls auf Nachfrage auch Fälle im Bereich an den Berufsbildenden Schulen I in Gifhorn sowie am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine.

„Insgesamt ist ein Kurs mit 26 Schülerinnen und Schülern sowie fünf Lehrkräften betroffen“, bestätigte Landrat Dr. Andreas Ebel zur BBS I. Bisher sei bekannt, dass eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Wo die Schülerin sich infiziert hat, werde derzeit noch ermittelt. Ebenfalls werde derzeit noch ermittelt, ob weitere Personen aus dem schulischen Umfeld wie Eltern, Geschwister, sonstige Verwandte betroffen sind. Weitere Corona-Fälle in anderen Bereichen der BBS I seien dem Landkreis derzeit nicht bekannt, so Ebel.

Anzeige

Die Quarantäne bliebe auch dann bestehen, wenn ein Abstrich negativ ausfallen würde

„Die Kursteilnehmer zählen zu den Kontaktpersonen der 1. Kategorie. Für diese gilt eine 14-tägige Quarantäne. Auch die Lehrkräfte befinden sich vorerst in Quarantäne. Hier wird noch ermittelt, wie der Kontakt zu der positiv getesteten Schülerin war, um zu entscheiden, ob die Lehrkräfte zur Kategorie 1 oder 2 gehören“, erklärte der Landrat weiter. Als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gelten solche Personen, die direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) sind Personen, die Kontakt zu K1-Personen haben. Nach Richtlinien des Robert-Koch-Institutes ( RKI) gibt es für die K2 keine weiteren Maßnahmen. Das Gesundheitsamt empfiehlt K2-Personen aber grundsätzlich eine freiwillige Quarantäne.

Die möglichen Kontaktpersonen haben sich laut Landkreisverwaltung umgehend in Quarantäne begeben, um weitere Infektionen an den BBS I nach Möglichkeit zu verhindern. Ansonsten gilt an der Schule weiterhin das Hygienekonzept, damit für die übrigen Schülerinnen und Schüler der Unterricht fortgesetzt werden kann. Zu weiteren Tests der möglichen Kontaktpersonen sagt Ebel: „Getestet wird erst, wenn bei den Personen während der Quarantäne Symptome auftreten. Grund dafür ist die veränderte RKI-Teststrategie, die vorsieht, dass bei asymptomatischen Patienten Einzelfall-Entscheidungen getroffen werden können.“ Das Anordnen einer 14-tägigen Quarantäne sei ausreichend. Die Quarantäne bliebe auch dann bestehen, wenn ein Abstrich negativ ausfallen würde.

41 Zehntklässler sowie deren Lehrkräfte des Gymnasiums in Meine befinden sich in Quarantäne

Am Mittwoch wurde außerdem ein weiterer Fall am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine bekannt. Dort ist ein Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilt dazu der Landkreis mit. 41 Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse sowie deren Lehrkräfte befinden sich demnach in Quarantäne. „Auch hier wird getestet, sobald eine Kontaktpersonen der Kategorie 1 Symptome aufweist“, so Ebel.

Von Thorsten Behrens