Da liegt was in der Luft in der Fuzo zwischen Ceka-Brunnen und Hindenburgstraße – der Duft von Pancakes, Waffeln, frittiertem Hähnchen, Rinderroastbeef und exotischem Ziegenfleisch. Das Gifhorner Streetfood-Festival ist eröffnet. Finale ist am verkaufsoffenen Sonntag. So war der Start.