Veranstaltungen fallen ganz flach oder anders aus als üblich: Corona wirkt sich auch auf die traditionellen Erntedankfeiern im Kreis Gifhorn aus. Ganz brach liegen sie allerdings nicht, und so sind Institutionen wie die Gifhorner Tafel froh, dass trotz der Pandemie noch Lebensmittel-Spenden anfallen. Denn die Bedürftigkeit sinke auf keinen Fall. Die AZ hat nachgefragt, was nach den Feiern jetzt eigentlich mit den Erntedankgaben passiert.

Bunter Besuch vor dem Gifhorner Rathaus: Die Regenbogen- und die Sternchen-Gruppe der Kita Bleiche haben einen Bollerwagen voll Lebensmittelspenden und fröhliche Lieder mitgebracht. „Wir haben genug und können abgeben“, sagt Kita-Leiterin Christa-Elisabeth Jambor bei der Übergabe der von den Eltern anlässlich des Kita-Erntedanks gespendeten Leckereien an Annette Meyer-Kassner und Uta Willuhn vom Familienbüro. Willuhn wird nun den Inhalt des Bollerwagens – Obst, Gemüse und Backwaren – an bedürftige Familien geben. Sie wollen damit eine gemeinsame Kochaktion bestreiten.

Ein paar Kilometer weiter östlich. Im Altarraum der Westerbecker Kirche hat die Gemeinde Zum guten Hirten Zahnpasta-Tuben, Ravioli-Dosen, Spaghetti-Packungen sowie Netze mit Kartoffeln und Mandarinen aufgestapelt unter dem bunten Kreuz mit der Aufschrift „Dein Reich komme, Dein Wille geschehe“. Edeltraud Sack von der Gifhorner Tafel hat zwei kräftige Mitarbeiter mitgebracht, die die grünen Kisten damit beladen.

Gemeindehaus als Spenden-Sammelzentrum

Küsterin Heike Neumann hätte gern noch mehr Gaben parat gehabt, aber wegen der Corona-Krise sei die Ausbeute überschaubar, bedauert sie. Eine Woche lang hatten Gemeindeglieder vormittags die Gelegenheit, Spenden im Gemeindehaus in Westerbeck abzuliefern – nach Aufrufen im Gemeindeblatt und in den Schaukästen. Pastor Dr. Hans-Günther Waubke findet die von der Küsterin angeschobene Aktion so toll, dass er sie gern in den kommenden Jahren wiederholen würde. Gern auch in Verbindung mit Erntedank-Gottesdiensten. Doch das bleibe noch abzuwarten.

Landfrauen: Viele Mitglieder gehören zur Risikogruppe

Erntedank-Gottesdienste habe es in diesem Jahr in der Gemeinde in Grußendorf und Dannenbüttel gegeben, sagt Waubke. Die sahen laut Neumann etwas anders aus als sonst. Sie erinnert sich an den im vorigen Jahr in Grußendorf: Da hatten die Landfrauen den Altar geschmückt und das Mittagessen gemacht. Bei den Landfrauen lag im Corona-Jahr kreisweit die Aktivität brach, räumt Kreisvorsitzende Ilsemarie Dralle ein. „Ich kann es niemandem verdenken.“ Viele Mitglieder ordnet sie selbst der Risikogruppe zu.

„Erntedank-Gottesdienste sind immer noch gut besucht“, sagt Gifhorns Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Selbst zu Corona-Zeiten. Doch unter normalen Umständen kämen mit Sicherheit mehr Spenden zusammen. „Das wird auch die Landeskirche merken.“ Denn die Kollekte-Beutel und -Dosen seien diesmal weniger voll.

Kitas: Gruppen feiern unter sich „Alles ein bisschen anders.“ Auch die katholische St. Altfrid-Gemeinde hat ihren Erntedank der Corona-Pandemie angepasst, so Sprecher Martin Wrasmann. In Meinersen habe es einen ökumenischen Gottesdienst draußen vor der St. Georg-Kirche mit Maske und selbst mitgebrachter Sitzgelegenheit gegeben – und mit Erntealtar und Spenden für die Tafel. Weitere Spenden sollen an Einrichtungen wie Tagestreff MoinMoin und Wohnheim Clausmoorhof gehen. Die sieben Kita-Einrichtungen werden ihre Feiern strikt unter sich abhalten. „Kleinteilig in kleinen Gruppen. Damit sich die Gruppen nicht mischen.“

„Es sind nicht die Mengen wie sonst.“ Dass weniger Spenden auflaufen, merkt auch Sack. Auf null sei es aber nicht gefallen. Sie fährt mit ihren Mitstreitern nicht nur zu Kirchengemeinden wie in Westerbeck zum Einladen von Lebensmittelspenden. Auch diverse Schulen klappert sie gerade wieder ab. „Sie sind schon rege, die Schüler.“ Das sei gut so, denn die Bedürftigkeit sei groß. Und wegen der Corona-Krise musste sie den Bringdienst inzwischen auf drei Tage mit jeweils zwei Schichten aufstocken.

