Erneut Razzia am Gifhorner Laubberg: Polizei stellt Drogen sicher

Gifhorn

Am Dienstag- und Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Gifhorn mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Braunschweig und Diensthundeführern aus Wolfsburg das Waldstück „ Laubberg“ in Gifhorn. Dieses steht im Fokus polizeilicher Maßnahmen in Hinsicht auf Drogenhandel. Am Mittwoch wurde bei einem Mann, der für eine sehr kurze Zeit in das Waldstück ging, eine kleine Menge Marihuana festgestellt. Anschließend wurden alle im Waldstück angetroffenen Personen kontrolliert, bei drei von sechs Männern wurden ebenfalls kleinere Mengen Marihuana gefunden. Ein Rauschgiftspürhund entdeckte im unmittelbaren Umfeld dieser Personen 22 abgepackte Konsumeinheiten sowie ein weiteres Päckchen mit 6,2 Gramm Marihuana. Die Drogen konnten keiner Person direkt zugeordnet werden und wurden, wie die bei den Beschuldigten aufgefundenen Kleinmengen, sichergestellt. Am Donnerstag wurden ebenfalls mehrere Personen in dem Waldstück kontrolliert, hierbei wurden jedoch keine Betäubungsmittel festgestellt.

Von der AZ-Redaktion