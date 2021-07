Gifhorn

Das Gifhorner Bündnis für Ausbildung will den Wert der beruflichen Ausbildung verdeutlichen. Insbesondere in Corona-Zeiten rücken dabei drei Bereiche in den Mittelpunkt: Berufsorientierung und Berufsberatung, Qualitätssicherung in Betrieben und an Schulen und die Unterstützung bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Am Freitag haben die Mitglieder deshalb eine entsprechende Erklärung unterzeichnet – und die Möglichkeit für eine Bestandsaufnahme genutzt.

Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür und es zeige sich eine manchmal paradoxe Situation, so der Gifhorner Bundestagsabgeordnete und Arbeitsminister Hubertus Heil: Einige Unternehmen überlegten sich, ob sie überhaupt noch ausbilden, andere wollen ausbilden, finden aber keine Bewerber. In dieser Situation will das Bündnis, dem Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Handwerk und Handel sowie von Schulen und Arbeitsagentur angehören, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Kreis Gifhorn verbessern.

Berufsorientierung ist ein wichtiger Bestandteil

Besonders die Berufsorientierung ist dabei in den Fokus gerückt. „Gerade jetzt sehen wir, wie wichtig sie ist“, sagte Carsten Melchert, Schulleiter der BBS II. In Zeiten der Corona-Pandemie waren die regulären Angebote nicht möglich, auch Messen konnten nur digital stattfinden. An den Berufsbildenden Schulen habe sich zudem gezeigt, wie wichtig für die Auszubildenden Hilfe bei den Prüfungsvorbereitungen ist. Die ersten Flüchtlinge hätten ihre Ausbildung erfolgreich beendet. „Sie sind unser Potenzial, aber wir müssen sie unterstützen“, sagte Melchert.

Doch vor der Ausbildung steht die Berufswahl. Die Bündnismitglieder waren sich einig: Die Berufsorientierung muss früher beginnen. Am besten schon in der Grundschule. „Wir sollten lebensnah und früh über Berufe reden. Auch um Geschlechterklischees zu durchbrechen“, sagte Hubertus Heil. „Das Handwerk muss wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden. Hier gibt es auch für Frauen tolle Berufe“, ergänzte Regina Ruge von der BBS II.

Jugendliche werden in Kontakt mit Betrieben gebracht

„Damit aus der Coronakrise keine Ausbildungskrise wird“, müsse man Jugendliche in Kontakt mit dem Handwerk bringen, erklärte Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Zwar gebe es in deren Bezirk bei den Ausbildungsverträgen ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aber die Auftragsbücher sind voll, es besteht Bedarf an Fachkräften. „Es wird noch mehr ausgebildet werden“, so Andreas Bierich, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaften in der Region Braunschweig-Gifhorn und Peine.

Für den Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg berichtete Volker Linde von vielen offenen Plätzen und vielen „Chancen auf attraktive Berufe“. Deshalb müsse die berufliche Ausbildung mehr in den Fokus gerückt werden.

Das Bündnis hat Jugendlichen schon zur Ausbildung verholfen

Silke Hallmann vom Jobcenter Gifhorn berichtete, dass das Bündnis schon geholfen habe, junge Erwachsene oder jugendliche Leistungsbezieher in Ausbildung zu bringen. Viele im Bereich von Handwerk, Handel und Gesundheit, manche aber auch in seltenen Berufen wie dem des Klavierbauers oder der Bestattungsfachkraft. Auch Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit in Helmstedt, erklärte, dass die Kooperation wichtig sei, um Zugang zu den Jugendlichen und Austausch mit ihnen zu bekommen. Die Schulen seien ein wichtiger Ansprechpartner für die Agentur. In Gifhorn funktioniere der Austausch auch durch das Bündnis. „Auch dadurch sind die Zahlen ein bisschen erfreulicher als andernorts“, sagte Steinmann.

Damit das auch über 2021 hinaus so bleibt, haben die Kooperationspartner am Freitag die Erklärung „zur Stärkung von Ausbildungsbetrieben und jungen Menschen in und nach der Corona-Pandemie“ unterschrieben.

Von Christian Albroscheit