Erixx schränkt Verkehr zwischen Gifhorn und Uelzen ein

Gifhorn

Wegen Bauarbeiten gibt es Änderungen auf der Erixx Teil-Strecke RB47 zwischen Gifhorn Stadt und Uelzen, und die ganze Sache wird etwas länger dauern: Wie die Erixx-Pressestelle mitteilt, gelten die Beeinträchtigungen von Freitag, 10. September, voraussichtlich bis zum 11. Dezember.

Grund dafür ist zusätzlich zum Lokführermangel bei Erixx, dass Züge der Deutschen Bahn im Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin in dieser Zeit über Teile der Strecke der RB47 umgeleitet werden, weil zwischen Hamburg und Berlin gebaut wird – die Fernzüge fahren von Hamburg über Uelzen, Salzwedel und Stendal nach Berlin. Da die Kapazität der Strecke nicht für alle Züge reicht, gibt es beim Erixx Fahrplanänderungen. In der ersten Bauphase vom 10. September bis 31. Oktober fährt Erixx zwischen Gifhorn Stadt und Uelzen nur alle zwei Stunden, bietet aber alle zwei Stunden – versetzt zu diesen Fahrten – einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an. In der zweiten Bauphase vom 1. November bis 11. Dezember fährt der Erixx nur zwischen Bad Bodenteich und Uelzen im Zwei-Stunden-Takt, den Rest der Strecke hingegen im normalen Stundentakt.

Von der AZ-Redaktion