Erfolg im Internet: „Die Lisis“ erobern mit neuem Youtube-Kanal Gifhorn

Gifhorn

Sie sind keine Profis und wollen auch keine sein. Und dennoch – oder auch gerade deshalb – sind die beiden Gifhornerinnen Lisa Habenicht und Isabell Eichstädt mit ihrem Youtube-Kanal „Die Lisis“ furios gestartet. Mehr als 1000 Nutzer haben sich ihr erstes Video innerhalb der ersten Woche angesehen. „Das ist völlig verrückt“, sagt Isabell Eichstädt. Aber was – und vor allem wer – steckt hinter diesem Erfolg?

Die Lisis – der Name ist abgeleitet von den Vornamen der beiden Macherinnen. Lisa Habenicht und Isabell Eichstädt sind Gifhornerinnen durch und durch. Und sie wollen „ein bisschen was in Gifhorn bewegen“, sagen sie. Um Gifhorn noch schöner und lebenswerter zu machen, als es ohnehin schon ist. Der Youtube-Kanal war dann eine spontane Idee. „So ein Format gibt es hier schließlich noch nicht“, sagt Isabell Eichstädt.

Lisa Habenicht ist gebürtige Gifhornerin, 30 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Isabell Eichstädt ist 50 Jahre alt und lebt seit mehr als 30 Jahren in Gifhorn. Zwar sagen beide: „Es ist wunderschön hier.“ Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch ein bisschen schöner sein könnte, dass es nicht an der ein oder anderen Stelle etwas zu kritisieren gäbe. Oder eben, dass man die schönen Seiten der Stadt zeigen und die vielen engagierten Menschen in Gifhorn vorstellen kann.

Isabell Eichstädt und Lisa Habenicht wollen über Themen berichten, die sie auch persönlich bewegen

All das wollen die beiden Lisis von nun an tun. In unregelmäßigen Abständen und in ihrer Freizeit, denn sie betonen: „Wir sind keine Profis und wollen auch keine sein.“ Sie nehmen ihre Videos, die möglichst nicht länger als fünf Minuten dauern sollen, mit dem Handy auf und schneiden sie auch darauf. „Es soll um Themen gehen, die uns auch persönlich bewegen“, sagt Lisa Habenicht.

So wie im ersten regulären Film, der den Titel „Eltern, Kinder und Corona“ trägt. Birthe von Einem, die erste Vorsitzende des Stadtelternrates, berichtet darin, was die Pandemie mit Familien macht. Zudem kommen Eltern aus der Stadt zu Wort. „Das ist für die erste Folge ein ziemlich ernstes Thema“, gibt Lisa Habenicht zu. Aber beim Publikum kommt es an. Schon nach einem Tag haben den Film bei Youtube knapp 600 Menschen gesehen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Denn die Lisis haben sich vorgenommen, über ernste und leichte Themen im Wechsel zu berichten. „Es soll schließlich uns und den Zuschauern Spaß machen“, sagt Lisa Habenicht. Damit wollen die Lisis in der oft tristen Corona-Zeit auch ein bisschen gute Laune in die Stadt bringen.

In den sozialen Netzwerken gibt es fast durchweg positive Kommentare für „Die Lisis“

Mit ihrem Vorstellungsfilm „Wer wir sind“ ist das den Lisis schonmal gelungen. Die Kommentare bei Facebook und auch bei Youtube waren beinahe durchweg positiv. „Coole Idee“, „Vielversprechend“, „Weiter so“, heißt es da unter anderem. Nur einer habe sich etwas abschätzig geäußert, in dem Film seien ja nur zwei Frauen zu sehen, die einen Weg entlang gehen. „Genauso ist es ja auch“, lacht Isabell Eichstädt. Die Lisis wollen kein aufpoliertes Format anbieten. Sie wollen einfach sie selbst sein. „Und genau das macht hoffentlich den Charme aus“, sagt Lisa Habenicht.

Von Christian Albroscheit