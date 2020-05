Erdbeer-Saison startet: Wenigstens auf die Sonne ist Verlass

Landkreis Gifhorn

Es ist angerichtet auf den Feldern im Landkreis Gifhorn: Die Erdbeer-Saison hat begonnen. Die Prognosen der regionalen Anbauer sind zuckersüß, was die Qualität der Früchte angeht, nicht jedoch in Sachen Quantität. Und auch das Thema Erntehelfer sorgt bei der Ernte für etwas Verdruss.

Selbstpflücker müssen noch warten

Noch geht es auf den Erdbeerfeldern von Heinrich Busse in Leiferde und Hillerse auf insgesamt elf Hektar Fläche eher verhalten zu. „Aktuell müssen wir noch mit Folie und Vlies arbeiten. Das Freiland dauert noch“, berichtet Busse. Eines ist jetzt schon sicher: Die starken Sonnenphasen im April haben den Erdbeeren gut getan. Wer übrigens selbst pflücken möchte, muss sich noch etwas gedulden. „Das wird noch drei bis vier Wochen dauern“, so Busse. Aber der Anteil der Selbstpflücker liege ohnehin nur noch bei fünf Prozent der Ernte. Die werden nun – wie in den Vorjahren – von Erntehelfern aus Osteuropa gepflückt. Aber ganz so einfach ist das in diesen Zeiten nicht, die bewährten Kräfte ins Land zu holen. Sieben Rumänen seien schon im Einsatz, weitere sieben erwartet Busse sehnlichst. „Das sind Leute, die schon seit Jahren kommen. Aber ständig werden Flüge storniert, die Flughäfen verändert“, ärgert sich Busse gerade mit viel Bürokratie herum. Aber er ist guter Dinge, dass sich das bald fügen wird.

Erdbeerfans kann er schon jetzt den Mund wässrig machen: „Die Prognose sind gut. Aktuell machen uns etwas die Fröste zu schaffen, aber die Qualität wird gut.“ Momentan seien die Früchte noch vergleichsweise teuer. Das hänge auch damit zusammen, dass insgesamt in Deutschland weniger Ernte zu erwarten sei und gleichzeitig wenig importiert werde.

Genau das macht auch Burkhard Kaufmann vom Spargel- und Erdbeerhof Kaufmann für leicht erhöhte Preise verantwortlich. Aber auch er ist sich sicher, dass dafür auch die Qualität der Früchte wegen des guten Wetters top ist. Auf Freiland-Erdbeeren zum Selbstpflücken müssen Gifhorner noch ein kleines bisschen warten. Auf einem halben Hektar hat Kaufmann dafür bei Ausbüttel eine Fläche extra angelegt. Aber er mahnt schon jetzt zur Vorsicht in Corona-Zeiten. „Da dürfen dann natürlich nicht Hunderte gleichzeitig pflücken. Da müssen wir dann drauf achten.“ Um den Absatz muss sich Kaufmann keinerlei Gedanken machen. Erst recht nicht, seit die Restaurants wieder geöffnet sein dürfen. „Hier verkaufen wir rund 50 Prozent unseres Spargels und der Erdbeeren.“

„Regional ist die Menge gesichert“

Etwas ausgebremst hat der Frost der letzten Tage die Erdbeer-Ernte auf dem Eickenhofer Spargelreich in Eickhorst. Wie gut, dass zuvor über Tage und Woche die Sonne ganze Arbeit geleistet hat, erklärt Geschäftsführer Paul Schofer. „Die Qualität ist super. Sonne sorgt für Süße.“ Seit zwei Jahren arbeitet er in seinem Betrieb mit einem Dach über dem rund ein Hektar großen Feld, nachts müsste das Feld momentan mit einem Vlies abgedeckt werden. So werde die Frucht so aufwändig gehegt und gepflegt, dass die Sorte nun „Erdbeer-Prinzessin“ heiße. Bleibt großer „Wetterstress“ aus, geht Schofer von einer „sehr, sehr guten Qualität“ der roten Früchte aus. Bis Ende Juni dauert die Ernte. Auch wenn für Deutschland insgesamt eine Knappheit an Erdbeeren vorhergesagt wird: „Regional ist die Menge gesichert“, macht Schofer Hoffnung.

Von Andrea Posselt